財政預算案｜廠商會提逾90項建議　倡推留港消費抽獎提振本地市場

香港中華廠商聯合會向特區政府提交2026-27年度《財政預算案》的建議書，就提振內需市場、支援中小企業、推動創科與新型工業化、加快北部都會區建設、增強經濟動能，以及深化跨境合作等多方面，提出了超過90項建議。



廠商會就2026-27年度《財政預算案》，向特區政府提出超過90項建議。圖中左起：副會長黃偉鴻博士、陳家偉、黃家和教授、會長盧金榮、常務副會長馬介欽博士、副會長吳國安、莊家彬議員，以及行政總裁吳潔貞。（廠商會提供圖片）

廠商會會長盧金榮周一（26日）表示，儘管香港經濟穩步復甦，但環球經濟前景仍存在不確定性，地緣政治風險亦可能升溫。根據最新的會員調查，企業對2026年的整體前景普遍仍偏向審慎。他呼籲政府在提振本地消費方面發揮更積極角色，鞏固本地經濟基礎。

促續推多項一次性回饋「藏富於民」

其中，廠商會建議政府續推多項一次性的回饋以「藏富於民」，並考慮推出「留港消費抽獎」等措施以提升誘因，並制定有利政策， 打造更多元化的消費場景，包括發展寵物經濟、鄉郊民宿經濟及攤販經濟，為內需市場注入活力。

會方亦希望政府能考慮將「中小企融資擔保計劃」下九成擔保產品的申請期延長至2028年3月，與八成擔保產品看齊，並適時研究優化「還息不還本」安排的方案，以支援中小企業應對經營環境的轉變。

廠商會會長盧金榮（左二）呼籲，政府應更積極提振本地消費，以鞏固本地經濟基礎。（廠商會提供圖片）

重申「政產學研投」協同發展 並加強支援港資境外工業

在推動創科與新型工業化方面，廠商會強調「政產學研投」協同發展的重要性。建議政府優化創新及科技基金下的資助計劃，提高企業獨立申請的機會；政府也可進一步優化「創新及科技支援計劃(合作)」的機制。此外，廠商會亦建議由各大學攜手合作，建立具產業高度參與的技術經濟交易平台及服務聯盟，加速科研成果轉化及落地應用。

在產業政策層面，廠商會倡議引入以國民總收入（GNI）為導向的發展思維，將港資境外工業納入本港製造業及新型工業化政策的支援範圍，以順應全球產業布局的新趨勢。廠商會亦重申，本港應支持「專精特新」企業的高質量發展，建議訂立港版「專精特新」評價標準和認可機制，並提供適當的扶持。

就北部都會區的未來發展，廠商會認為有需要進一步釐清區內不同重點板塊的功能定位，以及協作關係。（資料圖片）

認為北都具拓建會展設施的潛力 籲結合動漫等元素

就北部都會區的未來發展，廠商會認為有需要進一步釐清區內不同重點板塊的功能定位及協作關係，例如新田科技城、河套園區及沙嶺等，以避免資源重疊及浪費。廠商會亦建議引入國際或內地的知名園區開發企業，作為北都產業園區開發公司的策略性夥伴，以加快項目推進。

廠商會並認為，北都具備拓建會展設施的潛力，可重點發展創科展、大學教育博覽，以及新能源汽車、低空經濟等對大型場地有需求的新興產業展覽，並結合動漫、影視、文創及生態旅遊元素，打造文旅融合示範區。

倡增設更多大宗商品的現貨與期貨交易平台

廠商會亦建議，增設更多大宗商品的現貨與期貨交易平台，例如咖啡、大豆及有色金屬等品類。財經事務及庫務局周一（26日）與上海黃金交易所簽訂合作協議，廠商會對此表示歡迎，並建議香港繼續深化與內地市場的互聯互通，包括善用大灣區內地城市的保稅倉，以拓展實物異地倉儲及交割功能，並發揮香港自由港及航運樞紐優勢，吸引高單價、受內地出入境限制的商品來港倉儲及交收。

此外，廠商會亦倡議推動相關金融產品的跨境上市，並積極探索以人民幣計價的大宗商品基準及結算機制。此舉不僅有助降低企業面對的匯率及價格風險，亦能進一步推動人民幣國際化的進程。

因應香港和內地企業均加緊拓展國際市場，廠商會認為應打造香港成為「品牌出海」首選平台，建議促進本地品牌與「國牌」成立策略聯盟，利用香港的優勢和服務「拼船出海」。為配合相關需求，廠商會已整合資源，準備推出全新「企業出海策劃師」服務，提供全方位的出海支援。

建議促進銀髮經濟、工業旅遊、清真市場等

此外，廠商會亦就促進銀髮經濟、推動工業旅遊、拓展清真市場、建設區域知識產權貿易中心，以及支援企業拓展內銷等方面提出多項建議，期望為本港經濟注入多元增長動力。

廠商會認為，政府與工商界應進一步深化合作，緊扣「十五五」規劃的大政方針，在打造「八大中心＋人才高地」方面制定可量度成效的行動方案，並進一步發掘和強化「香港所長」，例如爭取將「國際品牌薈萃中心」、「企業出海樞紐」及「高增值國際供應鏈管理中心」等新定位，納入國家發展戰略，以更好回應「服務國家發展所需」的新要求。