財政預算案2026懶人包｜各界建議一文看清　檢視免稅額、重推租置

《財政預算案2026》將於2月25日公布，財政司司長陳茂波早前表示，受惠於印花稅收入增加，本財政年度「經營帳目」可提前恢復盈餘；但隨着政府加大投入工務工程，本年度「資本帳目」仍錄得赤字，即整體財政仍是赤字。



預算案公眾諮詢現已展開。早前陳茂波強調要多聽社會各界意見，積極開拓經濟增長點。對此，各大會計師行、商會及議員紛紛出謀獻策，涵蓋派糖、稅務寬減、樓市股市及長者福利等多個範疇。本文將持續更新各界建議。



財政司司長陳茂波。（資料圖片／政府新聞處）

派糖措施｜吳傑莊倡派夜間消費券

羅兵咸永道倡免稅額一律提升10%

羅兵咸永道提出一系列建議，包括繼續就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1,500元，但將所有免稅額一律提升10%、將住宅租金及居所貸款利息基本扣稅額由現時10萬元上調至16萬元、申請扣除居所貸款利息的年期由20個課税年度延長至25年，以及將長者住宿照顧開支的稅務扣除擴展到包括在內地產生的費用。

羅兵咸永道建議所有免稅額一律提升10%。（資料圖片）

ACCA倡提高薪俸稅稅務寬減額上限至$1萬

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會則建議，提高薪俸稅的一次性稅務寬減額度上限至1萬元；推出家庭傭工費用稅務扣減，上限為3萬港元。ACCA亦建議將自願醫保計劃下的私營醫療保險扣稅上限提高至1.6萬港元。

而有意見認為公共開支仍在上升，須審慎理財，不宜抱過高期望；加上若撇除發債因素，赤字仍高達1,247億元，政府距離真正收支平衡仍相去甚遠。

吳傑莊倡派夜間消費券

選委界立法會議員吳傑莊建議政府推出「夜間電子消費券」，限制使用時段於晚上9時後，直接刺激晚市消費，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營。他表示，具體的補貼水平，以及政府所需的資金投入等細節，均需要政府相關部門的精算師進行計算，笑言「睇政府請你食碗雲吞麵，定請你食T骨扒」。

立法會議員吳傑莊建議政府推出「夜間電子消費券」。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳茂波：會檢視稅務及子女免稅額是否有調整空間

對於稅務及子女免稅額，陳茂波早前指，理解中產市民面對的壓力，但強調資源分配要「多方面平衡」，會檢視是否有調整空間。

財赤及發債｜陳茂波：未來或仍需發債投資未來

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，若根據41億港元盈餘的估算，財政儲備將維持大約在6,584億港元，與去年水平相若，較原預測轉虧為盈的時間提早約3年。

陳茂波則指，資本帳戶的資金主要來自地價收入；目前房地產市場雖趨穩，但地價收入相比過往仍處於較低水平，預計未來2至3年地價收入難以完全支持基建開支。政府已將每年基建投入由約900億提升至約1,200億元，期間存在資金缺口，因此需要透過發債吸引市場資金，投資未來建設。

他強調，發債需配合項目現金流需要，推動北都發展前期需投入資金、平整土地及建設基建，吸引企業落地、產業發展，匯聚上中下游公司；稅收與回報則集中在後期，因此可能需要發行較長期債券。

截至去年11月30日，政府本財政年度首8個月錄得180億元赤字，較10月份的568億元赤字減少388億。陳茂波表示，受惠於金融市場表現帶動稅收增加，本財政年度經營帳目有望錄得盈餘，將是過去數年赤字後首次重返盈餘。

股市樓市｜陳茂波：不減股票印花稅

有議員關注政府會否設立機制檢討股票印花稅，陳茂波在立法會回應議員提問時表明，不會再減股票印花稅，指印花稅為政府重要收入來源。

陳茂波重申，除非外圍環境削弱本港競爭力，否則不會再下調股票印花稅。他引述研究指，現行印花稅水平在成交量和競爭力方面均屬合適。至於房地產基金（REITs）及交易所買賣基金（ETF）等新領域，他指政府會採取較寬鬆態度「爭生意」，但會堅守「應收則收」底線，並顧及市民感受。

長者、醫療福利｜政府將評估70歲以上長者免費乘車

「兩元乘車計劃」一直備受公眾關注，陳茂波表示，為確保計劃於人口高齡化趨勢下得以持續，針對70歲以上長者免費乘車的建議，政府回應將從多方面整體評估，兼顧社會資源與長者福利。他特別提到，現時地緣政治風險甚高，政府要留「子彈」，以應對潛在的衝擊與攻擊，確保香港能夠穩健發展。

長者醫療券方面，陳茂波表示，在整體財政狀況上，政府必須綜合考慮各方面因素。他認同雖然長者退休後可能擁有少量積蓄，但他們在過去幾十年來對香港社會貢獻良多。因此，若像醫療券般設立過多區分關卡，未必是最理想的做法。他強調，政府在制定相關政策時，會從多方面考慮，希望能盡可能兼顧到更多市民的需求。

陳茂波表示，若像醫療券般設立過多區分關卡，未必是最理想的做法。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

立法會議員吳傑莊則建議擴大現行醫療券計劃，升級為覆蓋範圍更廣的「銀髮券」。他指不少基層長者仍十分「精靈」，「行得、走得、食得」，認為與其在患病後治療，不如加強預防；心理健康若能提升，長者生活得更開心。故他建議將醫療券的使用範圍，擴展至支持長者參與短期旅行等活動。

資助房屋｜工聯會倡放寬強積金用於置業

市民關注政府會否減免自住物業的差餉。陳茂波表示，聽到相關聲音，指過去數年在差餉上都有寬免，強調「我哋盡力啦」。居住需求方面，陳茂波亦指，由於需要土地儲備配合，實質房屋供應預計將於未來約兩年後陸續增加。

工聯會倡放寬強積金用於置業，容許退休後透過逆按揭轉化為收入「以樓養老」。陳茂波表示，強積金初衷是作為打工仔的退休保障，此前思路是提前提取作其他用途，可能會削弱保障；不過退休後透過「逆按揭」將物業轉化為穩定收入，同樣可成為一種退休保障方式，政府會作考慮。但其後有報道指，不宜對強積金買樓期望太高。

另外，香港總商會建議將現時5%強積金強制性供款拆分，4%繼續撥入強積金，餘下1%撥作醫療保險儲蓄基金。此外，亦建議大力推廣遙距診症及電子藥物處方，以提升醫療服務效率及質素。

檢視公務員凍薪

去年的預算案提出公務員凍薪一年。繼行政會議成員林健鋒早前指出不應再凍薪，甚至應考慮加薪後，實政圓桌召集人田北辰亦表示，整體經濟有復甦跡象，並無理由繼續凍薪。雖政府財政赤字尚未完全解決，但他強調「總唔能夠年年財赤就要公務員年年捱義氣」，認為對公務員士氣打擊很大。

行政會議成員林健鋒早前指出不應再凍薪。（資料圖片／廖雁雄攝）

實政圓桌召集人田北辰亦表示，整體經濟有復甦跡象，並無理由繼續凍薪。（資料圖片／何夏怡攝）

陳茂波1月中在立法會表示，政府會按機制進行檢視，指公務員薪酬調整不僅影響公務員團隊，亦牽動廣大非政府機構、資助機構，以至私人市場的薪酬調整參考，當局會謹慎處理。目前政府會先按機制完成薪酬趨勢調查，再作進一步考量。

相信將宣布新一輪電動車一換一方案

現行電動私家車「一換一」稅務寬減計劃將於3月31日結束，相信政府會在新一份預算案宣布新一輪「一換一」方案，業界預期優惠會進一步減少。

陳振英建議提高遲交稅罰款

陳茂波早前出席港區人大、政協及有關全國性團體香港成員專場諮詢會，港區人大代表陳振英提出7點建議，包括提高遲交稅款的附加罰款。現時未如期繳稅者將被徵收5%附加費；拖欠超過6個月，將再被徵收欠款總額的10%附加費。陳振英建議將兩項附加費分別提高至10%及15%，加強對未如期繳稅人士的震懾力，認為亦有助改善政府財政狀況。

港區人大代表陳振英建議提高遲交稅罰款。（資料圖片／廖雁雄攝）

推全民AI培訓

為全方位提升香港AI競爭力，香港總商會建議一方面向僱主提供稅務誘因，凡涉及員工的AI培訓開支可獲120%稅務扣減，另一方面直接資助市民，透過「持續進修基金」向修讀AI課程者提供最高5,000港元的學費補貼，鼓勵全民增值。

開源方面

團結香港基金2月5日提出18項開源節流的建議，涵蓋財政紀律、開源及節流三方面，以加強公共財政韌性。其中在開源方面，基金會提出「開源八式」，包括出租公共設施冠名權；加大綠置居比例、重推租置計劃；調整六合彩博彩稅等。至於節流方面，基金會建議包括「2元乘車優惠」上限每月120程。