01統計｜立法會選委界50參選人近半現任議員　跨階層代表同場競技

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期周四（11月6日）截止，選舉委員會界別競爭激烈，較上屆少1人報名但仍有50人競逐40個席位。其中，有24位參選人是現任議員，分別競逐連任選委界，或由直選、功能組別轉戰選委界。



新參選者方面，亦見到「政二代」、「富三代」的蹤影。參選名單中亦不缺身兼人大政協的人報名，50人中有最少18人具港區人大或政協身份。



9月7日，選舉委員會舉行補選，6個界別分組共選出21名選委。（鄭子峰攝）

選委界報名人數與上屆相約 多人身兼人大政協

選委會由1500人組成，分為五大界別，每個界別300人。其成員負責提名行政長官選舉候選人及選出行政長官；提名立法會選舉候選人；及選出其中40名立法會議員。

2021年立法會選舉是51人競逐，今次是50人，數量相若。有20人報稱有政治聯繫，佔總數40%。參選人中有7人是港區人大代表，包括朱立威、陳仲尼、黃錦良、梁美芬、文頴怡、陳曼琪、樓家強，另有11人是全國政協，包括馬光如、黃國、李鎮強、劉智鵬、何君堯、吳傑莊、范駿華、黃錦輝、管浩鳴、魏明德、蘇紹聰。

莊士集團接班人莊家彬今早報名參選選委會界別。（陳葦慈攝）

11月1日，港區全國政協委員范駿華報名參選立法會選委界，母親范徐麗泰到場支持。（馮子健攝）

10月31日，公屋聯會總幹事招國偉報名參選立法會選委界別，聯會前主席王坤到場支持。（馮子健攝）

「政二代」、「富三代」參選 公屋聯會首次派人

參選名單頗為特別之處，包括有立法會前主席范徐麗泰之子、「政二代」范駿華。現年47歲的范駿華是一名會計師，曾擔任香港青年協會主席，目前是港區全國政協委員。「富三代」莊家彬亦競逐，他是莊士集團第三代接班人。

公屋聯會首次派人參選，總幹事招國偉在多位公屋聯會前輩陪同下報名。公屋聯會在1985年4月年成立，主要關注香港公屋政策相關議題。作為民間論政組織，一直成員參與區議會選舉，但過往未曾有人參選立法會。

另有數位本是其他界別的現任議員，轉跑道來選委會競逐，包括原本是漁農界的何俊賢、勞工界的梁子穎、新界西南的陳恒鑌、旅遊界的姚柏良。