黎智英判囚｜大律師公會：國安對香港重要　有信心法院保獨立運作

壹傳媒創辦人黎智英及三間《蘋果日報》公司被判《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪成，黎智英今日（9日）被判入獄20年，蘋果高層等其餘被告被判監6年3個月至10年。



大律師公會表示，不會評論個別案件，但國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，有信心香港法院會一如既往獨立運作，保持政治中立，不受外來任何影響或干預。



大律師公會表示，不會評論個別案件，但國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，有信心香港法院會一如既往獨立運作，保持政治中立，不受外來任何影響或干預。

大律師公會晚上發新聞稿回應傳媒查詢表示，國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，又強調國家安全作為香港「一國兩制」的一環，及其對香港在該制度下的獨特法理發展，對香港及其法院而言是重要的。

公會指，不論是裁決或量刑，法庭均已並將貫徹運用普通法原則詮釋《國安法》。在普通法制度下，先例會隨著時間逐漸積累，為將來的案件提供指導。

公會重申，不論在裁決或量刑，有信心香港法院會一如既往獨立運作，保持政治中立，不受外來任何影響或干預。公會又指，香港的司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。公會不會評論個別案件，尤其是在與訟人可能行使上訴權的情況下。