黎智英判刑｜李家超：黎罪行滔天、齷齪無恥　被重判20年大快人心

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的總刑期為20年；其餘八名被告則被判監禁六年三個月至10年不等。《蘋果日報》三間相關公司各被判罰款3,004,500港元。



行政長官李家超表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。李家超指，黎智英長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨、歪曲事實、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犧牲人民福祉，賣國禍港，損害國家和香港特區利益，罪證纍纍，罪有應得。



黎智英今早上庭時未見有明顯消瘦。

李家超：黎智英傷害國家、香港及市民利益 公開聆訊中鐵證如山

行政長官李家超透過政府新聞處發稿指，黎智英危害國家安全的惡行，傷害國家及香港的利益，傷害市民的利益，而法庭經過156日公平公正的公開聆訊，審視了多達2,220項證物、超過8萬頁文件、14名控方證人的證供，鐵證如山，證實了黎智英的反中亂港主腦角色，行為齷齪無恥。

《香港國安法》彰顯「定海神針」作用

李家超又指，黎智英的滔天罪行是《香港國安法》公布實施後第一宗獲判罪成的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是香港維護國家安全工作的重要里程碑，《香港國安法》彰顯了「定海神針」的作用，告誡危害國家安全的歹毒之徒難逃法網，必被依法嚴懲。特區會繼續堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。

行政長官李家超2月9日表示，黎智英罪行滔天，惡貫滿盈，被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。（資料圖片/廖雁雄攝）

李家超續稱，法庭依法對黎智英及各被告作出重判，彰顯了法治和公義，然而香港社會已承受了沉重代價。李家超指，在黎智英和他所操控的《蘋果日報》的荼毒下，部份市民，尤其是青年人，被誤導違反法律，變得激進暴戾，於「黑暴」期間破壞公共設施、衝擊立法會和政府大樓、投擲汽油彈、大肆縱火，更放火燒人。更有年輕人偷運真槍、製造炸彈、策劃恐怖活動，幸得警方及早搗破，才避免了大量人命傷亡。

逾2400人因「黑暴」承擔法律後果 李家超：可見黎及《蘋果》惡貫滿盈

李家超指，這些被煽動的人，包括年輕人，很多更因犯法而入獄。事實上，截至去年底，有超過2,400人因「黑暴」期間所犯的大小罪行，承擔法律後果，可見黎智英團夥及《蘋果日報》的惡貫滿盈。

政府發言人亦表示，法庭早前頒下的裁決清楚指出黎智英為案中主腦，控制和利用《蘋果日報》荼毒社會，多次勾結外國勢力，乞求對中央和香港特區政府實施制裁和採取敵對行動。黎智英的歹毒圖謀跨越《香港國安法》實施前後，目的是勾結外部勢力，損害中國和香港特區的利益、市民的利益，他無恥地充當外部勢力的爪牙，危害國家安全。

發言人稱，法庭在一月十二至十三日的聆訊中，聽取各被告就判刑方面的陳詞後，今日頒布判刑理由書，詳述理由，說明對各項判刑因素的考量。法庭裁定本案的「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪」屬於最嚴重的級別；而兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，屬於罪行重大。

政府發言人：若說黎等人行為沒有促成外國制裁措施是完全不符事實

發言人稱，在《香港國安法》實施後，雖然黎智英請求外國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動的活動變得含蓄和隱晦，但這只是形式上而非實際上的改變，所有被告仍然繼續推展其犯罪協議，甚至被警方拘捕後仍沒有立即停止。事實上，外國針對香港以及針對中國及香港政府官員採取的制裁措施，至今仍未撤銷，若說黎智英等人的行為並沒有促成這些制裁措施，是完全不符事實的。法庭清楚指出黎智英是本案的主腦和推手，是加重其罪責的因素，所以提高了他的量刑起點。

行會非官守議員：判決彰顯法律的正義

行政會議非官守議員表示，黎智英和案中各被告危害國家安全、破壞社會穩定，罪行嚴重。法庭的定罪判決和對各被告作出判決，彰顯了法律的正義，展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉。

非官守議員又表示各被告被重判，是堅決維護國家安全、實施《香港國安法》、彰顯法治的重要體現，對防範、制止和懲治危害國家安全行為意義重大，充分體現「一國兩制」實踐行穩致遠。