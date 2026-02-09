黎智英判刑｜李桂華稱重判凸顯黎罪魁禍首角色　減刑僅屬格外施恩

警務處國家安全處總警司李桂華今日（9日）在黎智英被判囚20年後會見傳媒，表示國安處歡迎法庭重判黎智英，顯示法庭確定他的罪行相當嚴重，凸顯他是罪魁禍首和幕後推手，包括推動外國對自己的國家和城市制裁、在香港透過自己的傳媒王國以及培養出來的激進份子進行煽動宣傳，希望造成裡應外合的情況，行為極度卑劣。被問黎或在監獄度過餘生，李桂華這樣回應：「我相信在座冇人講得到，呢個係個天先知道，但係我想講一樣嘢，佢所獲得嘅刑期係佢十分應得嘅。」



國安處總警司李桂華在黎智英被判囚20年後見記者。（梁鵬威攝）

李桂華指，各被告的罪行已可從其判刑中體驗，其中黎的煽動罪及勾結境外勢力罪分別加刑2個月至3個月，刑期明顯達到以儆效尤的效果，至於蘋果日報等三間公司被罰款，他呼籲巿民切勿以身試法，不要利用公司從事危害國家安全的行為。

李桂華：被捕到判刑五年半可接受

黎智英由被捕到判刑，共經過了五年半時間。被問會否覺得太長，李桂華指，黎的罪行十分嚴重，而一向也有干犯嚴重罪行的囚犯須在扣押下等候的情況。他亦指，以此案的複雜程度、牽涉的證據之多，所需時間已可接受。

黎智英獄中度過餘生？李桂華：佢所獲嘅刑期係佢十分應得嘅

至於黎或有機會在監獄度過餘生，李桂華則這樣回應：

黎智英會唔會喺獄中度過餘生？我相信在座冇人講得到，呢個係個天先知道。但係我想講一樣嘢，佢所獲得嘅刑期係佢十分應得嘅。 國家安全處總警司李桂華

被問及警方或懲教指照顧得黎智英很好，為甚麼法庭會以健康為由給予減刑；李桂華指，黎智英對自己健康狀況「誇大其辭」，而法庭的減刑僅屬「格外施恩」。