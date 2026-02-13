2026兩會｜民建聯倡香港航班納空鐵聯運　深圳大鵬設一地兩檢口岸

2026年全國「兩會」將於3月4日起召開，民建聯港區全國人大代表及全國政協委員公布今年「兩會」建議和提案，合共將提交超過20項建議及提案，既聚焦北部都會區發展，冀推動香港更好發揮獨特優勢、融入國家發展大局，亦提出將香港國際機場國際航班納入「空鐵聯運」，讓旅客可「一票式」購買香港航班與內地高鐵。



2月13日，民建聯全國人大代表（左起）朱立威、陳仲尼、陳勇、黃英豪與黃冰芬舉行記者會，公布2026年度全國「兩會」提案。（陳仲尼facebook）

陳勇建議打造大灣區智慧冷鏈樞紐

民建聯全國人大代表陳勇、陳仲尼、朱立威、黃英豪與黃冰芬一起舉行記者會，公布「兩會」提案。陳勇提出的建議包括強化基礎設施合作，打造大灣區智慧冷鏈樞紐，以及構建覆蓋海陸空的高效跨境物流網絡，以提升整體貿易流通效率。

他又建議建立「電-算-碳」一體化能源體系，支撐北都發展，核心內容包括建立高層級跨區域協調機制、明確中央能源企業牽頭主體地位，破解能源供給瓶頸，為北都打造國際創科中心提供堅實保障。

陳仲尼倡在香港打造黃金儲備高地

陳仲尼提出把香港發展成全球領先的黃金市場，具體措施包括打造黃金儲備高地、豐富人民幣計價產品、探索數字黃金創新、優化稅務環境及搭建國際對話平台等，旨在提升國家在全球黃金市場的定價話語權。

2月13日，民建聯全國人大代表（左起）朱立威、陳仲尼與陳勇等人舉行記者會，公布2026年度全國「兩會」提案。（陳仲尼facebook）

他的另一項建議是將香港場的國際航班、機場快綫及西九龍高鐵站列車班次納入到國鐵「空鐵聯運」產品，允許旅客在國鐵「12306」平台購買「香港機場國際航班+香港機場快綫車票+內地高鐵票」。

黃英豪建議國家給予政策支持，將港資企業納為常規服務對象，共用國家官方商務網絡與權益保護資源，助力港資企業拓展新興市場。

2月13日，民建聯全國人大代表（左起）朱立威、陳仲尼、陳勇、黃英豪與黃冰芬舉行記者會，公布2026年度全國「兩會」提案。（陳仲尼facebook）

朱立威建議港深東部打造「一小時旅遊生活圈」

朱立威建議突破法規壁壘，簡化通關流程，創新簽證管理，以進一步推動大灣區遊艇自由行，促進高端旅遊產業發展。他又提出在深圳大鵬南澳碼頭設立「一地兩檢」口岸，構建直達香港東部的海上交通樞紐，打造「一小時旅遊生活圈」。

黃冰芬提出拓展大灣區綠色甲醇產業鏈，由香港牽頭，成立大灣區鋰電池產業聯盟，藉助香港綠色金融與國際認證優勢，對電池回收、拆解等制定統一標準，對接國際要求，助力大灣區綠色產業升級。