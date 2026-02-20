大律師公會向夏偉志頒授終身會員　歷來第九人獲此殊榮

大律師公會今日（2月20日）舉行特別會員大會，一致通過向夏偉志資深大律師 （Graham A. Harris S.C.）頒授終身會員榮銜，以表揚他對香港執行司法公義，及法律行業包括在培育年輕一代的大律師方面貢獻卓越。夏偉志成為公會歷來第九位終身會員。



大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

夏偉志在1975年於英格蘭及威爾斯獲認許成為大律師，1984年獲委任為香港當時律政司署的檢察官。他在1985年取得香港執業資格，其後升任副首席檢察官（顧問），直至1995年轉為私人執業。他在2011年獲委任為資深大律師。他的執業範圍非常廣泛，擅長刑事法，尤其白領罪案及規管事宜。

大律師公會主席毛樂禮形容，夏偉志畢生對法律界發展作出無私奉獻，廣為業界稱頌。毛樂禮指出，夏偉志在香港和英國執業期間，曾指導超過一百名實習大律師，桃李滿門，可能是最多「徒弟」的資深大律師之一。他亦定期在公會為實習大律師而設的高級法律進修計劃擔任講師，把法律專業知識、道德操守毫無保留地傾囊相授，春風化雨，啟迪無數後進，成功孕育了多位在各個領域獨當一面的大律師。他亦為內地一些大學的客席講師。

資深大律師夏偉志（Graham A. Harris S.C.）獲大律師公會頒授終身會員榮銜。（大律師公會提供）

毛樂禮續稱：「夏偉志在我眼中實為大律師之典範：仁慈、慷慨助人、堅守原則及獨立持平。」

終身會員及終身榮譽會員乃大律師公會的殊榮，旨在表揚對公會或香港執行司法公義有卓越貢獻的人士。連同獲頒授終身會員的夏偉志，大律師公會共有20名終身會員或終身榮譽會員。