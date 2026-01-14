大律師公會赴新、馬法律年度典禮　毛樂禮：人工智能規管成焦點

香港大律師公會多位執事兵分兩路，應新加坡律師公會及馬來西亞律師公會邀請，分別在周日及一（11及12日）出席兩地的法律年度開啟典禮。公會主席毛樂禮表示，今年恰巧兩地的開啟儀式「撞期」，兩個圓桌會議也以人工智能的規管為主題，公會遂派出兩小隊出席，致力加強國際聯繫外，更就人工智能的規管及對法律界的影響交流。



毛樂禮（右二）及薛日華（左一）出席新加坡法律年度開啟典禮。（大律師公會）

兩地圓桌會議皆討論人工智能的規管

毛樂禮與副主席薛日華出席新加坡為期兩天的2026法律年度開幕典禮。典禮在新加坡最高法院舉行，新加坡首席大法官、總檢察長及新加坡律師公會會長分別致辭，強調了維護法治及加強區域法律合作的重要性。

毛樂禮指出，區內就共同關心的重要議題持續進行坦誠對話至關重要。他也表示，大律師公會將繼續深化與新加坡律師公會長期以來建立的緊密聯繫，在共同關心的事項上合作。

毛樂禮（中）與新加坡律師公會執委員委員Michael Chia（左）及新加坡律師公會上任會長岑慧敏（右）合照。（大律師公會）

薛日華: AI為法律界帶來最具顛覆性的變革

薛日華是其中一場圓桌分組會議的講者之一，探討在人工智能技術下，如何留住人才及確保他們有足夠的技能。她指出，人工智能可算是近年來對法律界最具顛覆性的變革，認為人工智能確實有能力提高效率，促進司法公正，但同時認為，人類的判斷、訟辯技巧，以及恪守道德倫理，在法律實踐中至為重要。

公會副主席薛日華（右二）在新加坡一場圓桌會議擔任講者，分享對人工智能如何影響法律界的看法。左一：沙巴律師協會副會長Ryan Soo；左二：香港律師會會長湯文龍；左三：印度律師協會高級執行委員兼孟買律師協會主席Nitin Thakker；右一：新加坡律師公會副主席Dinesh Dhillon。（大律師公會）

另一邊廂，公會副主席許紹鼎及名譽秘書及財政嚴永錚，則出席了馬來西亞法律年度開啟典禮。其中一場活動亦是律師圓桌會議，同樣討論人工智能對法律界的影響，以及需否建立相關規管框架。

許紹鼎（左）及嚴永錚（右）出席馬來西亞法律年度開啟典禮。（大律師公會）

許紹鼎：AI革新判詞搜索及法律分析

許紹鼎指，人工智能的應用是法律界面對的急切議題，特別是搜索判詞及法律分析等方面帶來革新性影響，是次交流凸顯跨司法管轄區的對話，在應對共同挑戰方面的重要性。嚴永錚則表示公會與馬來西亞法律界友誼深厚，期望在新的法律年度有更多合作機會。

許紹鼎（左）及嚴永錚（右）與馬來西亞首席法官Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh（中）合照。（大律師公會）

毛樂禮首以主席身份參與香港法律年度典禮

至於香港的法律年度開啟典禮將按傳統在下周一（19日）舉行，屆時毛樂禮將首次以公會主席身分在典禮上致詞，預料將談及香港在一國兩制下，司法制度獨立地運作。