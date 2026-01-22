毛樂禮連任大律師公會主席　指地緣政治影響香港　國安案件受關注

大律師公會舉行會員周年大會，現任主席毛樂禮、副主席許紹鼎及薛日華連任。毛樂禮見記者時指，公會就宏福苑火災成立的小組已開展工作，將研究如何改善圍標等反競爭行為以及建築相關法規，當獨立委員會發表報告後，小組會分享報告及研究。



他又指近年地緣政治或多或少影響香港，與國安有關的案件審訊和裁決受各方關注，他希望公眾以理性客觀看待判辭，指相信法官審訊時不會考慮非法律因素，希望公眾理性客觀看待判辭，不要用政治角度判斷法治。



1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，大律師公會主席毛樂禮致辭。（資料圖片）

毛樂禮指，公會就宏福苑大火成立的小組已開始工作，將研究如何改善圍標等反競爭行為，以及建築相關法規和指引。他表示，會參考其他司法管轄區的經驗，當獨立委員會發表報告後，公會將分享意見和研究，希望可提供一些技術性的建議。

他又指，過去一年地緣政治複雜多變，香港或多或少受到直接或間接影響。近年有關國安案件受到各方關注，亦有聲音質疑有被告因政治原因被定罪、批評法官及香港法律體系等。他相信法官審訊時不會考慮非法律因素，希望公眾理性客觀看待判辭，不要用政治角度判斷法治。

毛樂禮指，多年來公會的工作包括與不同國際法律界人士溝通，解釋香港的情況，相信能減少他們的誤會，更願意服務香港終審法院。他形容，過去3年都有新法官加入終院，對未來幾年的情況表示樂觀。