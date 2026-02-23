47人案．上訴裁決二｜信劉偉聰無顛覆意圖　控方未能證原審有不當

劉偉聰在民主派47人顛覆案審訊中，是兩名被裁定罪名不成立被告的其中一人，律政司認為原審官針對劉的裁決有悖常理，因此亦有提出上訴，但今（23日）同樣被上訴庭駁回。上訴庭法官在判辭指，劉提及他當時視初選為陣營內部的競爭，他想藉此獲得參選的認受性，而他參加初選時，並沒有提倡五大訴求和提捆綁式否決預算案。劉聲稱他沒有親身簽署《墨落無悔》聲明，但他發現其名字在該聲明出現後，選擇了不作澄清，



上訴庭認為，原審法官在聽取控辯雙方的說法後，有權基於整體證據，裁定劉是否故意置身如此境地，並裁定劉是為賺取政治本錢，沒有顛覆的意圖，而控方提出的上訴證據，不足證明原審官這決定是有悖常理，因此駁回律政司的上訴。



劉偉聰認為法庭還他一個公道。(陳曉欣攝)

劉偉聰被問到是否律政司會繼續上訴，劉稱律政司是法治的把關者。(鄭子峰攝)

本案47名被告，有16人不認罪，經審訊後，只有劉偉聰和李予信被裁定罪名不成立。律政司之後以案件呈述方式，只就劉的無罪裁決提出上訴。

控方認為針對劉的證據屬壓倒性

律政司在上訴時指，舉出多項認為能證明劉有積極參與串謀這謀劃的證據，並認為控方的證據屬壓倒性，包括：劉知悉本案謀劃的真正目的；劉初選時參選九西選區，亦知悉該區參選人達成否決預算案的共識，而該共識對參選人是有約束力。律政司認為，案中唯一合理推論，是劉亦是涉案謀劃的一分子，他並有顛覆國家的意圖，因此認為原審法官的裁定劉罪名不成立是有悖常理。

原審時脫罪的李予信，今亦有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

劉稱參與初選只想獲得認受性

本身為大律師的劉偉聰，上訴時親自陳詞，他認為上訴庭不應輕易干預原審法官的事實裁斷，又引述他自辯時的說法，指他視初選為陣營內部的競爭，他想藉此獲得日後參選的認受性。若他日後當選成為議員，並不受初選的承諾約束。而他參加初選時，只提倡增加司法任命的透明度等，沒有提倡五大訴求，亦無提捆綁式否決預算案。

原審法官接納劉無親身簽署聲明

上訴庭指原審法官作出裁定時，指劉出席西九首次協調會議後，便知道涉案謀劃的真正目的，其競選團隊亦有就初選的發展告知劉，包括同區參選人就否決預算案達成共識等。原審法官接納劉沒有親身簽署《墨落無悔》聲明，他後來發現自己旳名字出現在《墨落無悔》聲明時，覺得進退維谷，最後決定不作澄清。

信劉參與只為獲得認受性

原審法官作裁定時接納劉的說法，即信他只是希望獲得認受性，以及不認為他有受任何承諾約束。雖然劉在《國安法》頒布後沒有退出初選，但他當時相信其行事符合《國安法》，所以才沒理由退出。

原審官有權裁定劉為賺取政治本錢但無顛覆意圖

上訴庭認為，原審法官有權基於整體證據，裁定針對劉的案情有合理疑點，即他是否故意置身如此境地，以賺取政治本錢，卻沒有顛覆意圖。律政司未能令上訴庭信納，原審法官作出裁定時是有悖常理，故駁回律政司的上訴。

同案另12名上訴人全部上訴均被駁回

三名主理本案的上訴庭法官

同案18名被告已刑滿出獄

案件編號：CACC253、263、268/2024

事件的來龍去脈