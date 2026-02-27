福建社團聯會團拜　李家超籲助力政府推動經濟多元發展

行政長官李家超今日（2月27日）出席香港福建社團聯會新春團拜，致辭時以「駿馬」比喻香港，強調特區將「馬不停蹄」對接國家戰略，全速融入國家發展大局。他肯定福建社團聯會為「愛國愛港中堅力量」，並寄望其繼續凝聚鄉親，促進閩港深度交融。中聯辦副主任孫尚武肯定聯會秉持「愛國愛港愛鄉」宗旨，在關鍵時刻挺身而出，以實際行動彰顯擔當。聯會主席施清流強調聯會將堅定做香港穩定發展的「守護者」，冀為香港由治及興貢獻閩籍力量。



立法會主席李慧琼、行會召集人成員葉劉淑儀與部分立法會議員出席團拜，福建省政協副主席兼省委統戰部部長林文斌亦來港參與。



香港福建社團聯會今日（2月27日）在北角會所舉行丙午馬年新春團拜。（王晉璇攝）

李家超讚揚福建社團為愛國中堅力量

李家超在致辭中高度評價香港福建社團聯會的貢獻，指其「一直是愛國愛港的中堅力量」。他稱讚聯會秉持「團結、傳承、打拼、創新」理念，廣泛凝聚閩籍鄉親，支持特區政府依法施政，「聯會與祖國同心同行，與香港風雨同舟，充分展現了閩籍鄉親的奮鬥精神和家國情懷」。

他特別肯定聯會在社會服務與青年工作上的成果，包括舉辦公益活動、組織青年交流團以培養愛國新生力量。李家超寄語聯會在新一年繼續助力特區政府推動經濟多元發展，「為香港注入更多活力」，並成為連接閩港的橋樑，促進兩地在金融、科技、文化等領域「深度交融、優勢互補」。

施清流指新一年要做好三方面工作。（王晉璇攝）

施清流：續做穩定「守護者」 拓寬合作空間

展望馬年，施清流提出聯會將聚焦三方面工作。首要任務是「堅守初心立場」，深入貫徹習近平主席關於「一國兩制」的重要論述，做香港穩定發展的「堅定守護者」；其次，他承諾將「秉持奮進姿態」，支持香港融入國家發展大局，深化金融、商貿、文旅及人才交流，「不斷拓寬合作空間」。

此外，他強調要「堅持務實擔當」，加強社團建設服務鄉親，並傳承中華文化，講好閩港故事。他最後引用「人心齊則泰山移」，呼籲閩籍鄉親以龍馬精神，共同為香港由治及興貢獻力量。

中聯辦副主任孫尚武勉勵聯會繼續發橋樑紐帶作用。（王晉璇攝）

孫尚武讚社團關鍵時刻挺身而出

香港中聯辦副主任孫尚武致辭時亦表示福建社團聯會成立以來始終秉持「愛國、愛港、愛鄉」的創會宗旨，堅定擁護「一國兩制」方針和基本法，在關鍵時刻挺身而出，堅守正義，包括「止暴制亂、維護香港安寧」和「支持特區政府依法施政」，以實際行動彰顯赤子情懷和責任擔當。