立法會選舉｜49選委界候選人出席福建社團見面會　部分以方言介紹

【立法會選舉2025】香港福建社團聯會今日（11月18日）舉行立法會選委會界別候選人見面會，50名候選人當中49人到場，與閩籍選委進行交流，。部分候選人以福建方言向選委打招呼或自我介紹。全國政協委員、福建社團聯會主席施清流在開場致辭中呼籲選委慎重投票，選出愛國愛港、能力突出、務實為民的優秀代表。



全國政協委員、聯會主席施清流開場致辭。（王晉璇攝）

49名選委界候選人到場 朱立威未出席

今日有約300位福田社團選委出席香港福建社團見面會，有49名選委候選人出席，僅有民建聯朱立威一人未出席。是次見面會聚焦候選人自我及政綱介紹，亦有少量直選候選人、功能界別候選人到場，但未發言。日前在選舉論壇中暈倒的港島東其中一位候選人李清霞亦有出席，但不久後便離場。

不少候選人用福建方言發言，包括首次參選的民建聯洪錦鉉、教聯會主席黃錦良、現任選委界議員陳永光等。選委界何君堯則直言「世界怕美國，美國怕長樂」（源於過去長樂（福建省縣級市）移民大量湧入美國，形成強大的社群力量）。

工聯會梁子穎接受《香港01》訪問時指自己已參加二十多場「拜票」見面會；經民聯梁美芬指自己有機會就會拜訪各界選委；無黨派陳紹雄則指香港有上百萬福建民眾，自己在四年前亦是因得到包括福建社團在內的選委支持才有機會進入立法會。

福建社團聯會主席施清流向候選人提出三點期望

香港福建社團聯會施清流在致辭中呼籲閩籍選委以高度責任感，慎重投票選出「愛國愛港、能力突出且為民務實」的立法會代表。他強調，此次選舉對香港「一國兩制」實踐至關重要，立法會議員既需反映各界訴求，亦應堅守國家發展大局。

施清流介紹，該聯會於1997年成立，為習近平主席在任福建省委副書記期間推動成立的愛國社團，長期秉持愛國愛港愛鄉使命，支持特區政府依法施政。他對候選人提出三點期望，「永葆愛國赤誠、心繫民生、勇擔灣區發展」。施清流重申聯會將繼續發揮橋梁作用，團結鄉親支持立法會履職，推動閩港合作與「一國兩制」行穩致遠。