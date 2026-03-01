伊朗哈梅內伊亡｜丘應樺：中東不穩多國增與華合作　香港受惠機遇

美國與以色列昨日（2月28日）起向伊朗發動軍事攻擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊身亡。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（3月1日）表示，由於地緣政治、中東不穩定，多國加強與中國合作，香港則可受惠國家整體經濟發展，為國家做好跨國供應鏈的角色。



2026年2月28日，以色列特拉維夫，伊朗向以色列發射導彈後，一枚導彈引發爆炸。此前，以色列和美國向伊朗發動大規模空襲。（Reuters）

指香港擁機遇 需為國家做好跨國供應鏈

丘應樺在一個電台節目上表示，由於地緣政治和中東不穩定帶來衝擊，需深思對未來經濟發展、全球供應鏈、美元減息與否受到的影響，強調世界和平很重要。

他隨後談到由於上述不穩定因素，現時多國加強與中國合作，中國經濟發展對全球影響強大，香港則擁有機遇，可受惠國家整體經濟發展，為國家做好跨國供應鏈的角色。

商務及經濟發展局局長丘應樺（左二）（鄭子峰攝）

預算案撥一億元或辦機械人、小型飛機等新展覽

另外，新一份預算案宣布預留一億元發展展覽業，吸引未曾舉辦、具嶄新元素的國際大型展覽來港，建設「香港國際會展之都」。丘應樺表示，正與國際展覽機構商討適合香港的展覽，舉例機械人展、遊艇展、小型飛機展，料會對旅遊、餐飲、零售、娛樂等行業有正面效益。

他稱，過往數字顯示，展覽業佔香港整體生產總值2.1％，參展人均消費約7,000至8,000元，若展覽業持續做大做強，將為本港經濟帶來很強的直接及間接收益。