伊朗哈梅內伊亡｜丘應樺：中東不穩多國增與華合作 香港受惠機遇
撰文：文維廣
美國與以色列昨日（2月28日）起向伊朗發動軍事攻擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊身亡。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（3月1日）表示，由於地緣政治、中東不穩定，多國加強與中國合作，香港則可受惠國家整體經濟發展，為國家做好跨國供應鏈的角色。
指香港擁機遇 需為國家做好跨國供應鏈
丘應樺在一個電台節目上表示，由於地緣政治和中東不穩定帶來衝擊，需深思對未來經濟發展、全球供應鏈、美元減息與否受到的影響，強調世界和平很重要。
他隨後談到由於上述不穩定因素，現時多國加強與中國合作，中國經濟發展對全球影響強大，香港則擁有機遇，可受惠國家整體經濟發展，為國家做好跨國供應鏈的角色。
預算案撥一億元或辦機械人、小型飛機等新展覽
另外，新一份預算案宣布預留一億元發展展覽業，吸引未曾舉辦、具嶄新元素的國際大型展覽來港，建設「香港國際會展之都」。丘應樺表示，正與國際展覽機構商討適合香港的展覽，舉例機械人展、遊艇展、小型飛機展，料會對旅遊、餐飲、零售、娛樂等行業有正面效益。
他稱，過往數字顯示，展覽業佔香港整體生產總值2.1％，參展人均消費約7,000至8,000元，若展覽業持續做大做強，將為本港經濟帶來很強的直接及間接收益。