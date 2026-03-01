伊朗局勢．持續更新｜香港機場9航班取消　涉杜拜、多哈　附名單

【伊朗／以色列／美國／機管局】以色列與美國聯手攻擊向伊朗發動襲擊，保安局上周六（2月28日）更新外遊警示，受到局勢影響，同日晚上開始航空業及旅遊業都受到影響，有本地旅行社的摩洛哥團分別無法出發及返港，國泰航空亦暫時停止往返杜拜的航班運作。機管局公布，今日（1日）截至早上11時，合計有9班航班取消。下文將持續更新最新發展。



2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

3月1日

【14:45】國泰航空指，已暫停今日於中東地區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。國泰將在檢視局勢後，再考慮恢復往返或飛越該地區。國泰又呼籲旅客，出發前往機場前，應到公司網頁了解最新航班安排。

【12:05】機管局公布，今日（1日）截至早上11時，合計有9班航班取消，促旅客出發前應向航空公司查詢。機場昨日則合計有5班機取消，1班機延誤。

【12:00】 縱橫遊常務董事袁振寧公布，為保障團友安全，今年3月10日前出發往阿聯酋的旅行團取消，包括在當地轉機往歐洲的旅行團，涉及約10個旅行團，料有逾100名團友受影響，將根據旅遊業監管局的指令作出退款。

永安旅遊則表示，由於阿聯酋航空取消部份航班，昨日及今日共有兩團取消出發，分別是南非團及摩洛哥團，團友可選擇退款、更改出發日期或轉報其他行程。

【05:22】港人郭小姐原定周日（今早，3月1日）乘坐阿聯酋航空回港，惟暫未知機場的重開時間，因此她已延長酒店住宿，並計劃到超市購入乾糧，以備不時之需。

周六杜拜棕櫚島被飛彈碎片擊中，阿聯酋首都阿布扎比發生爆炸，郭小姐對此感到心有餘悸，因她昨日的行程正是阿布扎比，同時所住酒店距離棕櫚島僅約25分鐘車程。「都有少少擔心，始終第一次咁近戰場。」

▼2026年2月28日▼



截止2月28日晚上8時，香港國際機場共有9班客運航班受影響。（資料圖片）

2月28日

【22:20】國泰航空晚間公布，由於中東區內部份空域關閉，因此暫停今日該區內航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班等。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。集團在檢視中東地區局勢後，會再決定是否恢復往返或飛越中東地區。

國泰航空檢視中東地區局勢後，會再決定是否恢復往返或飛越中東地區。（資料圖片）

【22:05】旅議業議會晚上公布，杜拜及多哈機場是中東主要的轉機地方，暫停所有航班將影響來往歐洲的航空交通，現時今明兩日出發或返港的旅行團都受到影響，暫時未有實際數目，由於農曆新年旺季剛結束，估計是個位數字。

東瀛遊主席禤國全表示，收到航空公司通知航班需要調配，共有兩個摩洛哥旅行團行程受到影響，全部原定在杜拜機場轉機，涉及47名旅客，其中21人滯留當地。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

【21:25】機場管理局公布，截至今晚8時，香港國際機場周六及周日（2月28日及3月1日）共有9班客運航班受影響，其中3班分別從杜拜或利雅得出發的航班延遲抵港、3班離港航班取消、3班分別前往利雅德及杜拜的航班延遲起飛。詳情請向航空公司查詢。

(保安局網頁截圖)

【16:45】保安局今日（28日）更新外遊警示制度網頁有關伊朗及以色列的附加資料，指中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴伊朗或以色列的港人應調整行程，如非必要應避免前往。入境處表示至今未有接獲港人求助。