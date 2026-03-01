特朗普發文證實哈梅內伊已死　惟空襲仍將持續　直至達成中東和平

美國與以色列2月28日（周六）向伊朗發動大規模襲擊。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後在網上發文證實，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已在空襲中身亡。特朗普又指針對伊朗的空襲將持續下去，直至達成中東和平。



特朗普在網上發文證實哈梅內伊的死訊：

2026年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台發文指，伊朗最高精神哈梅內伊（Ali Khamenei）已身亡。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「歷史上最邪惡的人之一哈梅內伊死了。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大的美國人以及世界各地被哈梅內伊及其嗜血暴徒殺害或殘害的人們的正義。」

特朗普強調：「他無法逃脫我們高度精密的情報和追蹤系統，再加上與以色列的密切合作，他和與他一同被擊斃的其他領導人都無計可施。這是伊朗人民奪回國家的最佳機會。」

特朗普指：「我們聽說，伊朗革命衛隊、軍隊以及其他安全和警察部隊中的許多人已經不想戰鬥，並想向我們尋求赦免。正如我昨晚所說，現在他們可以獲得赦免，以後他們只會是死路一條。希望伊斯蘭革命衛隊和警察能夠與伊朗愛國者和平融合，團結一致，共同努力，使國家重現昔日的輝煌。」

2026年2月27日，美國德州科珀斯克里斯蒂國際機場，總統特朗普（Donald Trump）步行離開空軍一號後揮手致意。（Reuters）

特朗普最後總結道：「這一進程應該很快就會開始，因為不僅哈梅內伊身亡，整個國家在短短一天之內就遭受了嚴重的破壞，甚至可以說是被徹底摧毀。然而，猛烈而精準的轟炸將繼續進行，持續一周，或直到實現我們在中東和全世界實現和平的目標為止。」