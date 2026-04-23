香港五年規劃｜李家超與港區人大政協座談　促提出務實創新建議

行政長官李家超今日（4月23日）在政制及內地事務局局長謝小華陪同下，分別與港區全國人大代表和港區全國政協委員舉行座談會，就制定首份香港五年規劃進行交流。李家超表示，殷切期望港區人大與政協繼續建言獻策，為編制首份香港五年規劃提出積極務實、高效創新的建議。



行政長官李家超在政制及內地事務局局長謝小華等官員陪同下，分別與港區全國人大代表、政協委員座談，就編製香港首份五年規劃交流意見。（政府新聞處）

李家超：五年規劃指明發展方向 統領政府各項工作

李家超在社交平台發文指出，香港五年規劃將是一份具前瞻性、策略性和可操作性的指導文件，把有為政府和高效市場結合起來，為未來發展指明方向，成為統領各項工作的總綱，確保政策具有宏觀性、戰略性、前瞻性、科學性及操作性。同時，香港五年規劃為中長期的方向性、戰略性文件，勾勒出未來五年的發展願景、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表。

本季進行公眾諮詢 年內完成規劃

本周二，李家超出席行政會議前會見傳媒時表示，爭取在本季內就香港五年規劃進行公眾諮詢，並且維持年內完成規劃的目標。他在今日重申，這是香港首次制定五年規劃，時間緊迫、研究工作量大，涵蓋民生和社會發展，關係市民福祉和社會進步，因此，社會各界和市民大眾共同參與制定未來的願景和目標十分重要。

李家超指出，港區全國人大代表和港區全國政協委員是國家治理體系的重要一員，非常熟悉國家政策及最新發展，更是香港特區與國家的重要橋樑，對香港如何融入和服務國家發展對大局有精闢見解，殷切期望他們繼續建言獻策，為編制首份香港五年規劃提出積極務實、高效創新的建議。