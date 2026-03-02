落選議員顏汶羽再就業　加入港專做項目總監執教鞭｜政壇諸事町

在去年失落立法會議席的民建聯顏汶羽早前被委任為消委會委員，他今日（2日）再公布新動向，表示自己加入了港專書院擔任項目總監兼助理教授，未來會繼續從事政策研究工作，並推動產教融合的策略，讓課程可以更準確應付職場的最新需要。他透露，自己會在9月開始執「教鞭」。



原為九龍東議員 換屆選舉敗給黨友張培剛

顏汶羽原為民建聯九龍東直選立法會議員，不過他在新一屆立法會選舉中，不敵黨友張培剛及工聯會鄧家彪而「落馬」，未能連任。他在落選後同月被委任為消委會委員。

去年11月13日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是九龍東地方選區論壇。5名候選人鄧家彪、張培剛、顏汶羽、陳進雄和梁思韻全數出席。（羅國輝攝）

在擔任消委會委員數月後，本身是嶺南大學政策研究博士的顏汶羽今日在社交平台再公布新動向，指自己加入了港專書院擔任項目總監兼助理教授，未來會繼續從事政策研究工作，並推動產教融合的策略，在課程設計、教學中，加強與行業及企業合作，讓課程可以更準確應付職場的最新需要。

他提到，自從政以來，一直堅持參政議政，同時要保持學術研究的道路，確保政策倡議、議政論政建基於學術理論及實證研究的成果，令論述可以保持客觀、理性及科學，以及確保倡議具操作性，能成為真正的公共政策。他表示，未來會繼續做好公共政策的研究及執行工作，並盡自己所能落實更多服務項目，建設好香港，服務好社會。

預計9月開始教書 擬教公共行相關學科

顏汶羽接受《香港01》訪問時透露，自己今日正式上班，預計9月份新一個學期開始時， 會教授與公共行政相關的學科。他又指，自己一直跟進人力事務議題，期望可以帶相關的人際網絡到港專。被問及新工作的代遇，他就笑言不便透露。