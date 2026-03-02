民建聯月底換屆盧文端「退下火線」　陳克勤連任主席先「賣關子」

新一屆立法會上任後，去年決定延長現屆執委會任期半年的民建聯，即將舉行換屆選舉。主席陳克勤今日（2日）透露民建聯換屆3月底換屆完成。他沒有透露會否競逐連任主席，以及有意競逐加入執委會的人選，不過指監委會主席盧文端基於家庭原因，不再競逐連任，正物色合適接任人。他保證無論誰當選主席，都會堅持建設香港和報效國家。



《香港01》獲悉，民建聯考慮到部分支部意見及春節假期等因素後，經選舉委員會決定後執委會換屆選舉投票期延至3月4日至3月13日。現任監委會副主席李聖潑接任監委會主席的呼聲較高。



3月2日，民建聯舉行傳媒新春團拜。

陳克勤：希望領導層有新面孔

民建聯舉行傳媒新春團拜，出席的除了連任的黨團召集人陳恒鑌，亦有多名領導層，包括副主席周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、副秘書長葉文斌，以及選委界議員何俊賢、陳永光。「新丁」議員包括郭芙蓉、張培剛、葉傲冬、植潔鈴、陳博智、洪錦鉉、姚銘，各人先後發言介紹關注議題。

陳克勤被問到黨內即將換屆選舉，會否競逐連任主席，執委會有哪些舊成員要退下，以及有哪些新成員有意競選時表示，希望領導層有新面孔，但現時難說有什麼人當選，笑言呼籲報名參選者要努力拉票。

陳克勤稱，相信未來無論誰做主席，都會堅持「是其是、非其非、成其事」的議政理念，並堅持提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界。

3月2日，民建聯舉行傳媒新春團拜。

盧文端「退下火線」不連任監委會主席

執委會選舉方面，他透露幾位現任執委有報名參選，亦有新人參選，但最終以投票結果為準，三月中下旬開始投票、選舉，一星期後開票，料月底完成選舉。「開票之後互選常委，常委又互選正副主席，估計現任正副主席會繼續報名參選，領導層基本上會是這樣。」

盧文端。（廖雁雄攝）

監委會選舉方面，陳克勤表示，現任主席盧文端由於家庭原因，不再競逐連任，現時監委會內部正商討物色接任人。他續指，監委會正副主席由互選產生，以往由於競爭小是自動當選，希望今次有新面孔。

李聖潑。（朱韻斐攝）

李聖潑接任監委會主席呼聲高 是前副總理張高麗女婿

《香港01》獲悉，民建聯考慮到部分支部意見及春節假期等因素後，經選舉委員會決定後執委會換屆選舉投票期延至3月4日至3月13日。現任監委會副主席李聖潑接任監委會主席的呼聲高。李聖潑現時是港區全國人大代表，亦是國務院前副總理張高麗的女婿。