林村河「城巴避雨亭」考慮成本煞停　四年前｢烏蠅頭｣避雨亭花90萬

四年前，大埔民政處在大埔林村河增設東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂改裝的特色避雨亭後，去年宣布研究再在林村河設立「城巴避雨亭」及「天星小輪特色避雨亭」。新避雨亭當時計劃透過地區小型工程計劃撥款興建，未有透露估算造價，參考「烏蠅頭」避雨亭造價約90萬元。



大埔民政專員換人後首個大埔區議會大會今天（3日）開會，會上民政處透露上任民政專員任內建議興建的林村河新特色避雨亭項目，將會押後，形容是檢視成本等因素後決定，目前非好時機開展項目。



大埔林村河。（潘耀昇攝）

「烏蠅頭」避雨亭工程費約90萬元 原擬增設「城巴避雨亭」

2022年興建的林村河東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂避雨亭，民政處曾透露工程費大約90萬元。除了港鐵無償提供列車配件、重用車門、車窗及座椅，政府安裝太陽能照明、風扇、滅蚊燈、LED顯示屏等環保設施，屬於地區小型工程計劃下的項目，由大埔民政處負責興建、清潔及保養。

大埔林村河「城巴避雨亭」建議位置。（區議會文件）

去年，大埔民政處原本再有新猷。根據當時大埔區議會大會的討論文件，民政處原計劃在林村河增設「城巴避雨亭」，位置鄰近港鐵「烏蠅頭」車廂避雨亭。民政處更曾與區議員實地視察確定位置，表明將透過小型工程計劃推展，並交由民政總署工程組跟進設計及前期可行研究。據了解，城巴當時亦願意捐贈車廂設施。

黃碧嬌表示，林村河沿岸目前沒有避雨上蓋，「既然你唔做嗰兩張凳，會唔會考慮興建上蓋」，形容安排會更貼心。（資料圖片/梁鵬威攝）

大埔民政專員換人後首個大埔區議會大會今天開會，會上，民建聯大埔南區議員黃碧嬌表示，上任民政專員陳巧敏著力研究如何令大埔有耳目一新的感覺，令居民生活增添特色項目。她說，林村河沿岸目前沒有避雨上蓋，「既然你唔做嗰兩張凳，會唔會考慮興建上蓋」，形容安排會更貼心。

黃碧嬌的黨友、地區委員會界別民建聯議員梅少峰關注，特色避雨亭是否暫時不會再興建。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃碧嬌的黨友、地區委員會界別民建聯議員梅少峰關注，特色避雨亭是否暫時不會再興建，「會唔會喺凳加上蓋，代替特色避元雨亭呢？」

經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂初落成時看起來很美，惟後續維修、保養方面，政府部門出現分歧。（資料圖片/梁鵬威攝）

經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂初落成時看起來很美，惟後續維修、保養方面，政府部門出現分歧，「往往出現『烏蠅頭』裡面地方無人清潔，外面就有部門打掃」，明白涉及維修權責分工問題，惟希望釐清職責加強監督，而非議員每次見到「烏蠅頭」污糟，都在區議會上報告才處理。他又說，若不做林村河新特色避雨亭項目，建議將資源改撥興建其他地區小型工程避雨上蓋。

大埔民政事務助理專員郭鎮齊確認林村河新特色避雨亭項目會押後。（資料圖片）

大埔民政事務助理專員郭鎮齊確認林村河新特色避雨亭項目會押後，解釋以往回應議員查詢時，都提到避雨亭有技術上問題，檢視成本等很多因素後，「宜家未必係推進項目嘅最好時機」，稱資源會重新調配，已收到議員的建議。