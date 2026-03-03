兩會2026｜李家超晤民航局及國資委　籲國企參與黃金產業北都建設

全國兩會明天（4日）起在北京召開，行政長官李家超今早（３日）抵達北京，先後拜訪國家民航局及國資委。李家超與國家民航局局長宋志勇會面時，表明會積極對接國家「十五五」規劃，鞏固及提升香港國際航空樞紐地位，並推動香港發展成為亞洲飛機部件處理及交易中心。



李家超其後與國資委主任張玉卓會面時，則鼓勵國企來港發展黃金交易產業，並積極參與北部都會區的「片區開發」，共同發展創科產業與新質生產力。



李家超今日（3日）上午抵達北京， 中央港澳辦一局代表在機場迎接。（李家超fb相）

行政長官李家超三月三日在北京與中國民用航空局局長宋志勇（右）會面。（新聞處）

李家超冀與民航局加強合作 鞏固航空樞紐地位

李家超上午與國家民航局局長宋志勇會面。他強調，香港作為國際航空樞紐，連接全球超過200個航點，去年客運量達6100萬人次，貨運量達507萬公噸。機場三跑道系統已全面運作，擴建後的二號客運大樓離境設施今年也將投入服務，為發展增添動力。

他表示，特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃，鞏固香港在全球貨運及大灣區中轉的優勢，拓展航空網絡，並致力推動香港成為亞洲收割飛機部件處理及交易中心，提升國際競爭力。他期望與國家民航局加強合作，實現大灣區機場群優勢互補。

李家超強調，特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃。（資料圖片）

行政長官李家超三月三日在北京與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（左四）會面。（新聞處）

李家超鼓勵國企參與黃金產業建設、北都片區開發

下午，李家超與國資委主任張玉卓會面。李家超指出，特區政府正推動香港發展為國際黃金交易中心，歡迎國有企業來港參與黃金交易及相關產業建設，並充分利用香港在籌融資、專業服務及風險管理方面的平台優勢，拓展國際業務，服務國家金融高質量發展。

行政長官李家超三月三日在北京與國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓（右）會面。（新聞處）

李家超亦談及北部都會區的發展潛力，感謝國資委對該計劃的支持。他鼓勵國企參與北部都會區的「片區開發」，進駐河套香港園區發展創科產業，共同發展新質生產力。他相信，更多國企能以香港為平台，發揮「一國兩制」優勢，開拓海外市場，達至互利共贏。