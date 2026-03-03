兩會2026｜李家超晤民航局及國資委 籲國企參與黃金產業北都建設
撰文：王晉璇
出版：更新：
全國兩會明天（4日）起在北京召開，行政長官李家超今早（３日）抵達北京，先後拜訪國家民航局及國資委。李家超與國家民航局局長宋志勇會面時，表明會積極對接國家「十五五」規劃，鞏固及提升香港國際航空樞紐地位，並推動香港發展成為亞洲飛機部件處理及交易中心。
李家超其後與國資委主任張玉卓會面時，則鼓勵國企來港發展黃金交易產業，並積極參與北部都會區的「片區開發」，共同發展創科產業與新質生產力。
李家超冀與民航局加強合作 鞏固航空樞紐地位
李家超上午與國家民航局局長宋志勇會面。他強調，香港作為國際航空樞紐，連接全球超過200個航點，去年客運量達6100萬人次，貨運量達507萬公噸。機場三跑道系統已全面運作，擴建後的二號客運大樓離境設施今年也將投入服務，為發展增添動力。
他表示，特區政府會積極主動對接國家「十五五」規劃，鞏固香港在全球貨運及大灣區中轉的優勢，拓展航空網絡，並致力推動香港成為亞洲收割飛機部件處理及交易中心，提升國際競爭力。他期望與國家民航局加強合作，實現大灣區機場群優勢互補。
李家超鼓勵國企參與黃金產業建設、北都片區開發
下午，李家超與國資委主任張玉卓會面。李家超指出，特區政府正推動香港發展為國際黃金交易中心，歡迎國有企業來港參與黃金交易及相關產業建設，並充分利用香港在籌融資、專業服務及風險管理方面的平台優勢，拓展國際業務，服務國家金融高質量發展。
李家超亦談及北部都會區的發展潛力，感謝國資委對該計劃的支持。他鼓勵國企參與北部都會區的「片區開發」，進駐河套香港園區發展創科產業，共同發展新質生產力。他相信，更多國企能以香港為平台，發揮「一國兩制」優勢，開拓海外市場，達至互利共贏。
兩會前瞻｜內地學者建議延長A股交易時間 首階段收市延至下午4點兩會2026｜夏寶龍：港澳擁天時地利人和 毋需擔心地緣政治不明朗兩會前瞻｜王冬勝倡將A+H上市公司納新股通 毋須設每日交易額度兩會2026｜夏寶龍請港澳人大政協吃湯圓 高興新家招呼「老朋友」兩會2026｜港區人大政協包機赴北京 李慧琼倡香港發行國債恆常化兩會2026｜李家超抵達北京 期待與港區人大政協為十五五建言獻策兩會2026｜夏寶龍見港澳人大政協 籲發展好北都勇於發言助施政