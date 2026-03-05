兩會2026｜李強發表政府工作報告首提出「提升港澳依法治理效能」

第十四屆全國人大四次會議今日（5日）在北京召開，國務院總理李強發表任內第三份《政府工作報告》。今年有關港澳的篇章首次提出「提升港澳依法治理效能」，及「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」，並沒有如去年提出「深化國際交往合作」。另外，自2018年起寫入工作報告的支持港澳「融入國家發展大局」表述，今年起改為「支持港澳更好融入和服務國家大局」。



3月5日，第十四屆全國人大四次會議開幕。（香港01直播截圖）

首次提及港澳「提升依法治理效能」 強調發揮聯通世界獨特優勢

根據現場派發的《政府工作報告》，提及要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

相較去年的《政府工作報告》，「提升港澳依法治理效能」屬新增，亦首次由李強提出。去年提出的「深化國際交往合作」，今年不再保留，但多了一句「發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用」。另外，自2018年起寫入工作報告的支持港澳「融入國家發展大局」表述，今年起改為「支持港澳更好融入和服務國家大局」。

實際上，去年10月28日發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，已明確提及「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」，有別於「十四五建議」提到的「支持香港、澳門更好融入國家發展大局」。

全國人大會議開幕，李強作政府工作報告。（香港01直播截圖）

2025年政府工作報告 - 港澳部分節錄：

我們要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、 「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序,落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。 李強

2024年政府工作報告 - 港澳部分節錄