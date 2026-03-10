拋橋搞賭場黨友諷天馬行空　江玉歡：有意念就擊落，社會怎進步？

新民黨立法會前議員江玉歡提出尖東搞小型賭場振經濟的建議，一日後被本身是澳門人的黨友、選委界議員何敬康不點名反駁「天馬行空」，引述1999年時任副總理錢其琛表明不支持香港發展賭場。江玉歡其後再發文不點名回應何敬康，指阿根廷馬德羅港及烏拉圭度假勝地埃斯特角城的成功，都是由天馬行空的意念開始，形容「如果一有意念就被『擊落』，社會怎會有進步？」



江玉歡建議，尖東發展非舞廳的豪華會所，配上可考慮馬會營運的豪華小型賭場，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。（江玉歡FB）

江玉歡「拋橋」搞賭場 黨友何敬康諷天馬行空

事件源於新民黨立法會前議員江玉歡前晚（8日）行尖東時感慨「實在靜過歐洲」，建議「讓霓虹燈重現尖東」，容許發展豪華會所、豪華小型賭場，考慮由馬會營運。一日後，她的黨友何敬康在社交平台不點名指賭場建議「沒什麼意義」。何敬康引述1999年時錢其琛稱中央不支持香港發展賭場，又稱重振夜經濟應聚焦盛事經濟和夜間消費券，反駁江玉歡的建議「天馬行空」，又指豪華會所若有市場必有投資者，無需其他人提點 。

新民黨何敬康和江玉歡。（資料圖片/楊凱力攝）

江玉歡不點名反駁何敬康：有意念就擊落，社會怎進步？

江玉歡數小時後發文不點名回應何敬康，指尖東並非單純為遊客而生，如果它能恢復多點熱鬧和生氣，得益的將會是整個香港。她說，香港正正需要這類「腦震盪」式討論，每一個好的建議都是最初由一個意念及無數的討論而起。

如果一有意念就被「擊落」，甚至乎不鼓勵往後的討論，社會怎會有進步？ 江玉歡

江玉歡指相信官員及立法會議員絕對希望市民大衆就經濟民生事多提建議，引用著名作者Ray Dalio 說，「在個人或社會而言，我們也應鼓勵thoughtful disagreement（深思熟慮的分歧）。」

新民黨何敬康和江玉歡。（資料圖片/楊凱力攝）

江玉歡：馬德羅港及埃斯特角城成功 也是天馬行空開始

至於自己的意念是否天馬行空，江玉歡指「今日香港，點解唔可以天馬行空？很多地方的成功發展也是靠最初天馬行空的意念」，引用阿根廷馬德羅港及烏拉圭度假勝地埃斯特角城的成功，也是由天馬行空的意念開始，經過討論及計劃，最終成為別人借鏡的例子。最後，她拋下一句：「今天，真係講吓都唔得？唔係嘅！」