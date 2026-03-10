李慧琼稱港五年規劃要與一國兩制相適應　不擔心被解讀為計劃經濟

今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港亦將制定首個自身的「五年規劃」。全國人大常委李慧琼表示，即將審議的《國家發展規劃法（草案）》說明，國家首次為制定五年規劃工作提供法律基礎，其中涉港部份體現中央對香港的重視。李慧琼指香港的「五年規劃」可參考該法，一定要以與「一國兩制」相適應方式制定，且內容會符合資本主義社會，不擔心被解讀為「計劃經濟」。



全國人大常委李慧琼正在北京出席全國兩會。（受訪者提供）

李慧琼指香港可參考《國家發展規劃法》制定「五年規劃」

全國兩會正在北京舉行，李慧琼在北京接受傳媒訪問時指，國家發展規劃法草案說明，國家首次為制定五年規劃工作提供法律基礎，當中涉港內容更體現國家對香港的重視。

支持香港特別行政區、澳門特別行政區主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。 《國家發展規劃法（草案）》第37條

她表示，該法例是國家層面立法，不直接適用於香港「五年規劃」制定，但當中展開前期研究、堅持頂層設計與問計於民相統一、透過互聯網徴集意見等方式，值得香港參考，又強調香港一定要用與「一國兩制」相適應的方式制定「五年規劃」，令全體市民參與。

2026年3月9日，全國兩會舉行期間，港區人大代表大合照。（受訪者提供）

制定規劃等同「計劃經濟」？李：看不到有這種憂慮

被問到香港制定「五年規劃」會否被海外市場解讀為設「計劃經濟」？李慧琼表示「看不到有這種憂慮」，強調國家數十年來的發展成果，正是有賴於五年規劃指導，且香港的規劃一定符合「一國兩制」和資本主義社會。

她續指，過去香港沒有「五年規劃」，在社會經濟轉型上面臨很多挑戰，期待制定後為未來提供清晰發展方向，促進社會轉型。