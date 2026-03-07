香港制訂五年規劃　孫東：AI發展重中之重　會交出重大項目

今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將制定首份五年規劃對接。創新科技及工業局局長孫東表示，人工智能發展是重中之重，將參照國家第一個五年規劃做法，交出具體重大項目，又指政府會為沙嶺數據園成立專班，支援中標企業。



孫東指，香港無疑已將人工智能的發展列作工作的重中之重。

創新科技及工業局局長孫東。（夏家朗攝）

孫東接受電視訪問時提到，香港目標已非常清晰，要緊密對接「十五五」規劃，加速建設成國際創新科技中心，特別是向國家強調香港要助力國家建設高水平科技自立自強，發揮超級聯繫人、超級增值人的作用，特區政府要就此制定一些具體的項目，說明五年後在特區政府及全社會努力下，香港可交出什麼項目。

香港無疑已將人工智能的發展列作工作的重中之重。我們要制定一些具體的項目，就是五年之後我們特區在特區政府跟全社會努力，在香港我們究竟能夠有什麼樣的項目能夠交給大家。 創新科技及工業局局長孫東

孫東：已邀請中國最好大公司合作

上月發表的財政預算案提出，增撥1億予政府內部的AI效能提升組引入業界的領先技術，孫東表示，將推出旗艦項目，已邀請中國最好的大公司合作，政府很多重點項目，還要提出AI工具箱、提供各種智能的手段。而在一些政務環節需要用AI來改進，做改造工程。他強調要思考如何為市民提供更好的服務，同時政府要追上數字化、智慧化步伐，形容這就是用錢買不到的。

2023年《施政報告》提出把沙嶺改劃為創科用地，建造先進算力中心。

成立專班支援沙嶺中標企業

政府日前公布沙嶺數據園投標結果，只有一間公司投標，中標價為5.8億。孫東指地塊開發成本非常高，地價只佔當中一小部分，形容是對中標公司財力和技術的雙重挑戰。他又稱，政府內部會請成立一個專班，全程跟進這個項目的情況。「當然並不是為了監察，主要是為了為這家公司盡可能提供全方位的支援，希望它能夠按時、按質履行它的承諾。」

不排除增加人才公寓地塊

預算案亦提出為河套及新田科技城各注資100億元，孫東稱，七成資金會用於公私營合作，加快餘下地塊發展，當局早前就第一期其中10個地塊徵集市場意見，大部分地塊是人才公寓，未來有可能加推。孫東指，很多公司來入駐之後，對人才公寓有一定的需求，其中絕大部分意見書關心的這個地塊的要求，以及一些相關的基建、配套相關的情況。

有關新田科技城的注資，孫東指，該100億元會作為科技城專屬公司的啟動資金，支持未來五年營運，希望起到催化作用、吸引市場資本。他形容，科技城是河套的延伸，形成一個上中下游協調發展的新格局，「先做上中游的研發和中試轉化，那它可能先去河套，然後在它公司產品逐漸成熟之後，想大批量地生產，那麼我們新田科技公司就會主動給它提供一些更好的一個條件，包括土地等等，讓它來這邊去做更好的發展，畢竟兩邊是互相銜接」。