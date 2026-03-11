香港五年規劃｜政協常委倡中央建督導機制：發改委與政制局對接

香港即將制定首個「五年規劃」。全國政協常委姚志勝表示，中央有必要、有責任指導支持香港制定五年規劃，對接國家發展戰略，應設立國家發改委與香港政制及內地事務局設立對接指導溝通機制，並在中央層面建立香港特區五年規劃制定和落實的督導機制。



姚志勝（中國和平統一促進會圖片）

指港制定五年規劃 能更好融入服務國家發展

姚志勝今日在《明報》撰文談中央支持香港制定「五年規劃」。他表示，以國家規劃引領香港發展，是一國兩制下的制度優勢，又提及《國家發展規劃法（草案）》增設涉港澳條款，體現了習近平主席關於支持港澳融入和服務國家發展大局的戰略思想，是新時代推進一國兩制實踐的制度創新，是港澳抓住國家發展機遇的必然選擇。

李家超特首主持制定香港第一個五年規劃，確實意義重大，開啟了香港更好融入和服務國家發展、實現自身高質量發展的新里程。 姚志勝

姚志勝（香港教育工作者聯會提供圖片）

倡國家發改委與政制局建立指導溝通機制

姚志勝又指，為令中央支持指導香港制定並落實五年規劃，首先在港澳辦協調下，國家發改委與政制及內地事務局設立對接指導溝通機制，他希望不僅設立日常聯絡機制，而且協調組織相關重要調研、探討活動等。

他續指，應在中央層面建立香港特區五年規劃制定和落實的督導機制。他形容內地所有省、市、自治區都須制定五年規劃，港澳也都對標國家規劃來制定自身五年規劃。姚志勝表示，中央需要要求特首每年向中央述職時，匯報五年規劃的制定落實情況，並提出指導性的要求，以確保港澳五年規劃的落實，及與國家規劃對接的連續性。