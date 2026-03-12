兩會2026｜香港將制定首份五年規劃　馬逢國提醒：不能閉門造車

全國人大會議今日（12日）閉幕。港區全國人大代表團團長馬逢國表示，今年會議期間，港區人大代表合共提交244個建議，全部獲得大會秘書處接納。香港政府將編製首份五年規劃，他提醒政府草擬時，不能閉門造車，要配合及銜接國家的「十五五」規劃，貢獻國家所需。



港區人大代表團合共提交244個建議

全國人大會議閉幕表決通過議程內所有項目，包括政府工作報告及「十五五」規劃綱要決議草案。馬逢國接受傳媒訪問時表示，今年會議期間，港區人大代表團共舉行12次審議工作會議，有295人次發言，每名港區人大代表平均有7、8次發言。同時，合共提交244個建議，全部獲得大會秘書處接納，部份建議更已獲初步回應。

2026年3月9日，全國兩會舉行期間，港區人大代表大合照。（受訪者提供）

馬逢國期待香港首份五年規劃 提醒不能閉門造車

香港將制定首份五年規劃，馬逢國指所有港區人大代表都熱切期待參與其中，冀為政府出謀獻策，回港後會向社會宣傳和介紹國家的「十五五」規劃綱要，並積極為香港的五年規劃提供意見。他又提醒，政府草擬工作時不能閉門造車，要對接和配合國家的「十五五」規劃，貢獻國家所需，亦要符合香港自身發展需要。