兩會｜全國人大會議閉幕　趙樂際：努力實現「十五五」良好開局

3月12日（星期四）下午3時，十四屆全國人大四次會議閉幕會在人民大會堂舉行。國家主席習近平等黨和國家領導人出席，人大委員長趙樂際發表講話。



人大委員長趙樂際發表講話。

習近平等黨和國家領導人出席。

政府工作報告及「十五五」規劃綱要獲高票通過

大會表決11項決議草案或草案，包括政府工作報告、最高人民法院和最高人民檢察院工作報告、「十五五」規劃綱要的決議草案、生態環境法典、民族團結進步促進法，以及國家發展規劃法的草案等。全部決議草案及草案獲通過。

其中政府工作報告以2759票贊成、一票反對、兩票棄權下通過。「十五五」規劃綱要的決議草案在2758票贊成、一票反對及兩票棄權下通過。

趙樂際：努力實現「十五五」良好開局

趙樂際表示，制定和實施五年規劃，是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢。「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。

趙樂際表示，我們要深入學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，深刻認識黨中央關於「十五五」時期的戰略定位，準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，扎實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現「十五五」良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。

