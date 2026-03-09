安全帶之亂｜上屆醞釀立法　前運房局長陳帆：行政主導下市民有責

強制戴巴士安全帶的法律條文被立法會前議員江玉歡揭發出錯，政府決定刪除相關條文並重新諮詢。法例源於2018年大埔巴士車禍，上屆政府2017年至2022年出任運輸及房屋局局長的陳帆，今日（9日）回應事件時，引述國務院副總理丁薛祥早前指行政主導非特區政府或特首一人的事，立法會、持份者、所有市民都應承擔。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例生效。（廖雁雄攝）

強制戴安全帶經手人之一陳帆：所有港人都有責任承擔

2018年大埔公路九巴翻側車禍後，令政府決定強制巴士乘客佩戴安全帶，原定今年1月25日實施，惟引發坊間批評安全帶佩戴不方便的爭議，及後更被揭發條文只適用於當日或之後首次登記的巴士，換言之市面上行駛的巴士都不受規管。政府隨後以技術不足、不能完全反映立法原意為由撤回條例，重新諮詢公眾。

運輸及房屋局前局長、港區全國人大代表陳帆。（資料圖片）

2017年7月至2022年6月出任運房局局長的陳帆，任內曾經參與制定該政策。本身是港區人大代表的他正在北京出席兩會，被傳媒開到安全帶法例最終被刪除時，引述丁薛祥早前的講話內容，稱行政主導非特區政府或特首一人的事，立法會、相關業界以至所有香港人，都有責任共同努力和承擔。

他又指，「和衷共濟」最重要，應為國家、香港、每個市民做事，可以提出需要改善和優化的問題，做得好亦要有鼓勵。

廣東省省長孟凡利（資料圖片）

廣東省長：「粵車南下」進展順利 陳帆：有空間增額

另外，粵車南下政策實施逾兩個月，陳帆形容任何政策應該令市民的幸福感、安全感逐漸加大。至於南下的粵車名額會否增多，他相信有空間、政府正積極處理。

廣東省省長孟凡利形容計劃進展順利，受到廣泛支持，「下一步肯定還會按照既定的審批流程朝前走」。