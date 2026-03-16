香港五年規劃｜李家超：正全速制定　發展目的是持續改善民生

行政長官李家超今日（16日）在一個活動上表示，香港正全速制定首個五年規劃，指規劃能讓市民看到未來五年的經濟社會發展，而發展的目的就是要持續改善民生，同時鞏固香港的競爭力。



李家超表示，香港正全速制定首個五年規劃。（資料圖片／夏家朗攝）

李家超：正全速制定首份五年規劃

李家超出席新城廣播舉辦的「香港經濟峰會2026」時表示，去年香港經濟表現蓬勃，在對外貿易強勁、私人消費回升和固定投資增長提速的推動下，全年增長加快至3.5%，連續第三年錄得正增長。

他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是香港在邁向由治及興新征程上，謀劃未來五年發展方向的關鍵之年，香港正全速制定首份「香港五年規劃」，為社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

李家超表示，香港正全速制定首個五年規劃。（資料圖片／夏家朗攝）

形容五年規劃是為鞏固香港競爭力

李家超稱，發展的最終目的，是要讓市民過更美好的生活，首個五年規劃會令市民看到未來五年的經濟和社會發展，發展目的是要持續改善民生，同時鞏固香港的競爭力，讓這個良性循環不斷持續。

他又指，今年以來，本地消費和營商環境改善，息口下降也利好資產市場，帶動消費和投資活動增長，特區政府會更落力提升市民福祉，讓市民分享經濟發展的成果，推動香港由治及興。