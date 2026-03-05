兩會2026｜李家超：構建系統性政策框架　主動對接「十五五」

第十四屆全國人民代表大會第四次會議今日（3月5日）早上在北京開幕，國務院總理李強在政府工作報告中指出，支持香港更好融入和服務國家發展大局及推動粵港澳大灣區建設國際科技創新中心。行政長官李家超表示感到十分鼓舞，他強調會切實履行第一責任人的角色，團結香港社會各界進一步全面深化改革，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。



3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

李家超與香港特區行政長官身份列席人大開幕式，在主席台上與澳門特首岑浩輝相鄰而坐，兩人互動頻頻，不時指着報告內容交流。

李強作政府工作報告 提出支持大灣區打造世界級城市群

政府工作報告指出，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，提升香港依法治理效能，促進香港經濟社會發展；支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用。

報告又提到，要推動科技創新和產業創新深度融合，建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，以及支持粵港澳大灣區打造世界級城市群。

2026年全國「兩會」正在北京舉行，行政長官李家超（第二排中）今日（3月5日）列席第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕會。（政府新聞處）

李家超：團結社會各界深化改革 打開發展新天地

李家超表示，對此感到十分鼓舞和振奮人心。他說今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義，特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。

李家超說，他會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份香港五年規劃。

他指出，特區政府各政策局已按他早前的指示成立預備小組並開展準備工作，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組並全速工作，在今年內完成香港首個五年規劃，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表。

將以更大力度改善民生 為青年搭弓大手向上流動舞台

李家超又表示，會繼續鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。特區政府亦將以更大力度保障和改善民生，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。