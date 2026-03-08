婦女節｜李家超約女大學生見面　讚女性撐大半邊天如「綾羅綢緞」

今天（3月8日）是國際婦女節，特首李家超偕同太太與數名「『友』妳啟導」友師計劃學員會面，他們都是有志投身專業行業或商界的女大學生，李家超祝福她們找到理想及抱負、發展一切順利，並形容香港女性「既是家庭溫暖的守護者，也是社會進步的推動者」，如「綾、羅、綢、緞」一樣包容且剛毅。



李家超同太太與數名「『友』妳啟導」友師計劃學員會面。（李家超FB）

李家超：冀女大學生學員找到理想

學員來自多所院校、就讀不同學科，既有本地同學，亦有來自內地來港升學及印度裔的同學。李家超在社交平台分享會面過程，稱期望她們繼續透過參與計劃得到啟蒙，找到理想及抱負，發展一切順利。

李家超同太太與數名「『友』妳啟導」友師計劃學員會面。（李家超FB）

特區政府去年出「『友』妳啟導」友師計劃，為有志投身專業行業或商界的本港女大學生配對女性領袖友師，並提供相關培訓及活動。第一屆計劃有53名來自多個界別的女性「友師」，83位學員通過遴選參與。根據去年發布的《施政報告》，第二屆計劃的學員名額增加五成至120個。

李家超今天在2026年國際婦女節酒會致辭。（李家超FB）

以「綾、羅、綢、緞」比喻香港女性

李家超亦分享今天在國際婦女節酒會的致辭，指香港女性佔全港總人口約54%，是社會人口的大多數，「不單撐起半邊天，應該是大半邊天」。他形容香港女性既是家庭溫暖的守護者，也是社會進步的推動者，並以「綾、羅、綢、緞」比喻包容溫婉、剛毅不屈的香港女性。