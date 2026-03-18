OpenClaw龍蝦｜禁政府電腦安裝　署理局長張曼莉：權限過高有風險

近期一款名為OpenClaw（龍蝦）的AI智能體工具在全網迅速走紅，被稱為「最強AI助手」，不過該工具被指有多項潛在安全風險。民建聯選委界立法會議員葛珮帆今天（18日）關注政府會如何提高市民使用AI工具時的警覺，並推動安全使用AI。



創新科技及工業局署理局長張曼莉指，OpenClaw權限過高，帶來潛在保安風險，政府已馬上提醒部門，不要在與政府網絡連接的電腦安裝，當局現設有網絡安全資訊站，介紹公眾妥善使用AI。



葛珮帆：總不能一刀切禁止使用AI

數字政策辦公室、政府電腦保安事故協調中心上周四（12日）提醒公務員警惕與OpenClaw相關的潛在安全風險，不應在連接到政府內聯網的電腦中安裝。立法會今日（18日）討論由葛珮帆提出「人工智能技術的規管及發展」的口頭質詢。她提到，OpenClaw有最少258個漏洞，形容政府禁止在政府電腦安裝做法合理，但認為總不能一刀切禁止使用AI，問及政府會如何提高市民使用AI工具時的警覺，不要隨便開放權限，以推動安全使用AI。

張曼莉：設網絡安全資訊站 同意不能一刀切禁用AI

張曼莉指，政府密切關注AI發展，以及可能會帶來的相關風險。她提到OpenClaw所取得的權限過高，帶來潛在的保安風險，政府已馬上提醒部門不要在與政府網絡連接的電腦安裝，當局亦有一系列嚴格的指引。她又同意不能一刀切禁止使用AI，現時數字辦有制定人工智能道德框架、生成式人工智能技術指引，同時當局亦有網絡安全資訊站，介紹公眾如何妥善使用AI。

圖片資料：利用AI深度偽造（deepfake）技術復現神奇女俠扮演者蓋爾·加朵的形象。（X@Ai_or_Not）

葛珮帆又問到，政府會否就AI生成內容所造成的爭議，如深偽色情影像和假資訊等問題，研究訂立針對所有AI生成內容的專門法例，同時加強規管網上平台，例如要求所有AI生成內容必須明確標示。

張曼莉稱，現行法例下發布涉發布不雅照或個人私隱，不論製作過程中有否使用AI，亦會受現行法例規管。法改委轄下電腦網絡罪行小組委員會，正循借助網絡電腦罪行角度，研究現行法例，適時會諮詢公眾。同時律政司司長已成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組並召開督導委員會會議。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，有業界反映被人透過AI技術，使用其肖像及聲音，制作成假訊息或賣廣告，問及政府有否就肖像權定立法律框架設路線圖。張曼莉表示，政府高度重視人工智能規範，商經局和知識產權署正就完善版權條例，以及保障人工智能發展作公眾諮詢，現時正草擬實務操作，很快會諮詢業界。