近期不少用家在安裝 OpenClaw 後大呼後悔，甚至不惜花錢請人上門解除安裝（uninstall）。歸根究底，這批想「放生龍蝦」的用家主要分為兩大類：第一類是吃不消其高昂的Token使用費；第二類則是擔心無法駕馭這個權限過大的龍蝦AI，深怕個人私隱受到嚴重威脅。如果你是因為後者而卻步，那麼 NVIDIA CEO 黃仁勳最新推出的 NemoClaw，絕對可以幫你「馴服」這頭龍蝦！



NVIDIA Corporation 官方部落格圖片

NemoClaw與OpenClaw的分別：解決AI權限過大

NemoClaw 並非一種用來「取代」 OpenClaw 的新型AI，你依然需要「龍蝦」作為 AI 的基礎平台。NemoClaw 是一種是建基於 OpenClaw 之上的一套保安與私隱優化機制（堆疊），防止這個權限過大的系統出現「暴走」失控的情況。

NemoClaw 是一種是建基於 OpenClaw 之上的一套保安與私隱優化機制（堆疊），防止這個權限過大的系統出現「暴走」失控的情況。

NemoClaw運作原理：專屬沙箱保安防護

NemoClaw 簡單而言就是在你的電腦中安裝一個完全隔離的「養殖水缸」，透過安裝全新的「OpenShell」執行環境，為 OpenClaw 建立一個完全隔離的沙箱（Sandbox）。這個機制猶如為 AI 加上了一道堅固的防火牆，有效限制其底層系統的存取權限。它能確保 AI 只能在受控的安全環境下執行任務，並加入了私隱路由器（Privacy Router）來保護用家資料，徹底防止 AI 助理越權。

NemoClaw 簡單而言就是在你的電腦中安裝一個完全隔離的「養殖水缸」

玩家升級貼士：單一指令一鍵安裝超方便

對於一眾擔心私隱外洩的 AI 玩家而言，NemoClaw 絕對是不可或缺的升級工具。它只需單一指令就能完成安裝，大大減低了繁瑣的設定門檻，也不必另費請人安裝。不過記者依然要奉勸一些連安裝「龍蝦AI」也要假手於人、只想嘗嘗鮮的一般用家。如果你連「龍蝦AI」也「舞唔掂」，認真考慮是否繼續使用它吧。

只需單一指令就能完成安裝 NemoClaw，大大減低了繁瑣的設定門檻

硬件要求與協同運算：本地雲端雙管齊下

好地地一家晶片生產公司，為何要去關心另一家公司的 AI 助理？世上自然沒有免費午餐，要同時流暢且安全地運行 NemoClaw 及 OpenClaw ，你的系列自然需要安裝有 NVIDIA 平台的 GeForce RTX 顯示卡，以至專業級的 DGX 系統，讓 AI 在保障私隱的安全框架下，依然能夠持續學習。

要同時流暢且安全地運行 NemoClaw 及 OpenClaw ，你的系列自然需要安裝有 NVIDIA 平台的 GeForce RTX 顯示卡，以至專業級的 DGX 系統。

資料來源：NVIDIA 台灣官方部落格