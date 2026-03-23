陳紹雄急病康復理想返立法會　精神奕奕探C15+議員林筱魯

上月因急病入院一度卧床的選委界立法會議員陳紹雄，今天（23日）返立法會探C15+副召集人林筱魯，看來精神奕奕。林筱魯指，眾稱「首領」的陳紹雄「好醒神」，形容他中氣十足地「歸隊」，笑指得陳紹雄首肯單獨「接見」，極之開心。



陳紹雄急病康復理想返立法會。（林筱魯FB）

陳紹雄上月底在澳洲急病入院，缺席財政司司長陳茂波宣讀新一份預算案的立法會會議。立法會主席李慧琼日前透露陳紹雄已回港，遵從醫生指示在家休養，情況理想，會視乎康復情況盡快恢復議會工作。李慧琼又指，陳紹雄向她告假已獲接納，曾與他通電話，形容對方精神不錯。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳紹雄。（夏家朗攝）

68歲陳紹雄是現屆最年長議員 農暦年前已身處澳洲

現年68歲的陳紹雄是現屆立法會最年長議員，他身兼立法會C15+召集人及中電高級顧問。《香港01》上月報道，他在農曆新年前已身在澳洲，突然急病入院卧床。

陳紹雄（黃浩謙攝）

立法會主席李慧琼於上月批准陳紹雄請假。根據過往經驗，批准請假的標準十分嚴謹，2015年至2016年期間，時任立法會議員劉皇發多次因病請假，當時有傳「發叔」中風入院，故此未能參與辯論和出席表決。有政界中人估計陳紹雄可能遇到類似情況，才獲大主席批准請假。