陳紹雄澳洲急病留醫｜李慧琼：今日與其通電話　知悉康復進度不錯

選委界立法會議員陳紹雄周三（2月25日）缺席立法會大會，未有到場聽取財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，其後傳出其在澳洲急病入院，無法回港。立法會主席李慧琼批准陳紹雄請假，她透露，今日曾與陳紹雄通電話，知悉其康復進度不錯，陳感謝各界關心，表示康復後會盡快恢復工作。



立法會舉行新春午宴，主席李慧琼致辭。（立法會主席facebook）

李慧琼：信納陳缺席理由符合議員守則

李慧琼透過發言人回覆傳媒查詢時表示，陳紹雄通知她，因身體抱恙未能出席近日的會議，她信納這是《立法會議員守則》所指的合理缺席理由。陳紹雄辦事處昨日表示，陳在外地因身體不適入院，暫時未能返港，已向立法會主席告假並獲信納，詳情待他康復再向大家報告，並多謝大家關心。

李慧琼透露，她今天曾與陳紹雄通電話，知悉他的康復進度不錯。他感謝各界關心，現時按醫生指示休息，康復後會盡快恢復議員工作。李慧琼代表全體議員問候陳紹雄，並祝他早日康復。

陳紹雄。（香港01）

68歲陳紹雄是現屆最年長議員 農暦年前已身處澳洲

現年68歲的陳紹雄是現屆立法會最年長議員，他身兼立法會C15+召集人及中電高級顧問。據《香港01》了解，他在農曆新年前已身在澳洲，突然急病入院卧床，未能啟程返港，樂觀預料最快至少四星期才有機會回港。

立法會主席李慧琼批准陳紹雄請假，根據過往經驗，批准請假的標準十分嚴謹，2015年至2016年期間，時任立法會議員劉皇發多次因病請假，當時有傳「發叔」中風入院，故此未能參與辯論和出席表決。有政界中人估計陳紹雄可能遇到類似情況，才獲大主席批准請假。