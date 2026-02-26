68歲議員陳紹雄澳洲急病入院卧床　未能返港料缺席立法會多場會議

財政司司長陳茂波昨日（25日）在立法會宣讀新一份財政預算案，90名議員之中僅選委界立法會議員陳紹雄缺席。據《香港01》了解，陳紹雄在澳洲突急病入院卧床，未能啟程返港，樂觀預料最快至少四星期才有機會回港。立法會主席李慧琼批准陳紹雄請假，參考鄉議局前主席、立法會前議員劉皇發傳中風因病請假的經驗，有政界中人估計陳紹雄可能有類似情況才獲大主席批准請假。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳紹雄。（夏家朗攝）

新一屆立法會上場後，財爺宣讀的首份財政預算案，90名議員並不齊腳全數現身，獨欠的一人是C15+召集人、選委界立法會議員陳紹雄。據《香港01》了解，陳紹雄早於農曆新年前已身在澳洲，突然急病入院卧床，未能啟程返港，樂觀預料最快至少四星期才有機會回港。

本身是立法會監察委員會成員的「C15+」選委界議員陳紹雄今天（28日）表示，陳家珮已經與警方錄口供，需要等警方依照法律法規完成工作後，監委會視乎需要再開會，屆時「再跟住守則做嘢」，現在言之尚早。（香港01）

立法會主席李慧琼批准陳紹雄請假，根據過往經驗，批准請假的標準十分嚴謹，2015年至2016年期間，時任立法會議員劉皇發多次因病請假，當時有傳「發叔」中風入院，故此未能參與辯論和出席表決。有政界中人估計陳紹雄可能遇到類似情況，才獲大主席批准請假。陳紹雄辦事處回覆傳媒查詢時表示，陳在外地因身體不適入院，暫時未能返港，已向立法會主席告假並獲信納，詳情待他康復再向大家報告，並多謝大家關心。