油價｜車用石油氣價格4月「驚喜」僅加1仙　紅Van商料毋須加車費

全港有12個專用石油氣加氣站，讓的士及小巴以較低價格入車用石油氣。近來中東局勢令國際油價波動，有業界曾憂慮4月的車用石油氣價會大升。然而，機電工程署今日（25日）宣布，只有5個專用氣站在4月1日至4月30日期間的車用石油氣上限價格會上升，7個專用氣站的上限價格維持不變。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3元4角2仙至4元3角6仙不等，升幅為每公升零至1仙。



全港有12個專用石油氣加氣站，讓的士及小巴以較低價格入車用石油氣。（資料圖片）

經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3元4角2仙至4元3角6仙不等，升幅為每公升零至1仙。（機電工程署資料）

12專用石油氣加氣站4月僅5個調整上限 每公升加1仙約0.3%

全港12個專用石油氣加氣站，只有5個專用氣站在4月1日至4月30日期間的車用石油氣上限價格會上升，經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3元4角2仙至4元3角6仙不等，升幅為每公升零至1仙。

機電工程署發言人表示，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年2月1日及6月1日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。

機電工程署今日（25日）宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在4月1日至4月30日期間的車用石油氣上限價格。（資料圖片）

張漢華料大部份紅色小巴路線將維持原價

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華兩周前曾預計因國際油價飆升，石油氣將加價四成，如今對加幅之小感驚喜。他指，若氣價加幅太大，紅色小巴才需要加價，如今大部份紅色小巴路線將維持原價。