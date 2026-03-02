沙嶺數據園區｜唯一入標潤江智算科技5.81億中標　首3年投資238億

政府在去年10月為總面積逾11萬平方米的沙嶺數據園區作招標，創新科技及工業局局長孫東今（2日）公布，唯一入標、母公司位於內地的香港潤江智算科技有限公司，以5.81億元中標，批租期為50年，公司為項目發展作出5大承諾，包括從開發至投入營運的首3年，累計投資規模達至238億港元。



該公司又提供約4億多元的保證金，需在未來達成一系列指標，方可獲發還，當局形容是「真金白銀、實實在在咁去投資去北部都會區」。



嶺數據園區總面積逾11萬平方米。（資料圖片）

從沙嶺數據園區可見到深圳羅湖商業城及深圳火車站大樓。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港潤江智算科技最終控股為河北潤澤智算科技集團

沙嶺數據園區11萬平方米地由香港潤江智算科技有限公司，以5.81億元投得，批租期為50年。創新科技及工業局表示，中標者的母公司為香港潤豐智算科技發展有限公司及森谷工（香港）科技有限公司，其最終控股公司為河北潤澤智算科技集團股份有限公司，過往有豐富開發高端數據中心的經驗，在內地多個城市均有發展及營運高端數據中心設施以至大型數據港項目。

創新科技及工業局局長孫東（資料圖片/夏家朗攝）

局方表示，沙嶺數據園區用地的招標採用「雙信封制」進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%。標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定。

從沙嶺數據園區可見到深圳羅湖商業城及深圳火車站大樓。（資料圖片/鄭子峰攝）

標書中提出5大承諾：預計到2023年可提供算力相當於目前36倍

孫東表示，是次招標僅收到一份標書，中標者在標書中提出5大承諾，提升的算力規模將有助人工智能產業加速發展，推動科研突破和人工智能技術在產業與社會的廣泛應用。

潤江智算科技5大承諾

1. 在未來42個月內開始營運園區。

2. 從開發至投入營運的首3年，累計投資規模達至238億港元。

3. 總樓面面積為25萬平方米，當中接近九成（88%）樓面面積用於高端數據中心用途。

4. 預計營運首三年可創造的經濟產出約46億元，以及創造約180個技術性職位。

5. 將大幅擴大本港的數字及算力基礎設施，預計至2032年可提供每秒18萬匹（18萬千萬億次浮點運算次數）的算力，相當於目前香港算力的36倍。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘（資料圖片）

中標公司需提供保證金4億多 常秘：實實在在投資去北部都會區

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，當土地批出後，當局會與中標公司成立服務契約，該公司需提供保證金，即200多億中的2%，涉款約4億多元。中標公司需在未來達成一系列指標，方可獲發還保證金，形容是「真金白銀、實實在在咁去投資去北部都會區」。他強調該公司富有經驗，有內地曾營運過20個類似項目，對其十分有信心。

僅一間公司入標因不吸引？ 孫東：沙嶺地理位置及配套極具挑戰性

被問及如何評價僅有一間公司投標，是否條件未夠吸引，孫東表示，沙嶺的地理位置及配套極具挑戰性，局方在早期曾進行兩場市場意向調查，收到不少反饋意見；在投標正式啟動後，也收到多間公司具體詢問，認為項目受相當多公司關注。

劉國勳（資料圖片/何夏怡攝）

劉國勳：招標採「雙信封制」確保中標者是真正帶動產業發展

北都諮詢委員會委員劉國勳表示，樂見沙嶺數據園區招標成功，認為有業界願意作長期投資，反映對香港發展人工智能技術及數據產業的堅定信心。他指，過去土地招標往往是價高者得，容易導致地價與產業脫節，今次招標採用「雙信封制」模式，當中只有三成為價格建議，七成為公司對產業發展的計劃，確保中標者是真正帶動產業發展的「領頭羊」，配合沙嶺鄰近羅湖及文錦渡口岸的地利，園區更具備服務內地市場及促進跨境數據流動的潛力。

劉國勳又認為，沙嶺模式招標成功，可以複製至北部都會區的其他創科園區，讓北都落實「產業先行」的願景，吸引不同產業的巨企落戶，同時與周邊創科園區形成協同效應，構建完整的產業生態。

2021年，沙嶺「超級殯葬城」墳場工程已開展得如火如荼，地盤所在的大半個山頭已被削平，山坡亦已完成擋土牆工程。（資料圖片/鄭子峰攝）

方保僑：香港沒有太多公司具有營運AI算力中心經驗

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，沙嶺數據園區項目的挑戰性大，香港沒有太多公司具有營運AI算力中心的經驗，亦要考慮回本期等的問題，中標公司若具相關經驗可節省成本。他認為該公司選擇在港營運項目是一門生意，可有多一個據點，有利於其整體佈局。

翻查資料，沙嶺2021年仍在開展「超級殯葬城」墳場工程，惟《施政報告2023》宣布重新審視規劃，最終改成創科用途，孫東曾表示，沙嶺即將崛起或許預示着香港正迎來「矽谷時刻」。