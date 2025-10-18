北部都會區｜沙嶺數據園區招標　孫東︰預視香港迎來「矽谷時刻」

政府積極推動北部都會區發展，創新科技及工業局局長孫東今日（18日）發表網誌介紹沙嶺數據園區，當局將邀請業界招標，加快產業園區建設，採用「雙信封制」投標安排，當中技術評分佔70%。他表示沙嶺為少數可即時供應的熟地 自然成為北部發展首選，又認為沙嶺的位置有條件吸引大灣區的技術和人才，強調發展新的算力設施，才能維持香港AI發展的競爭力，相信沙嶺的崛起預視香港迎來「矽谷時刻」。



翻查資料，沙嶺2021年仍在開展「超級殯葬城」墳場工程，惟《施政報告2023》宣布重新審視規劃，最終改成創科用途，「超級殯葬城」搖身一變成為「香港矽谷」。



2021年，沙嶺「超級殯葬城」墳場工程已開展得如火如荼，地盤所在的大半個山頭已被削平，山坡亦已完成擋土牆工程，遠處所見就是羅湖商業城及深圳火車站大樓。 （資料圖片／鄭子峰攝）

沙嶺「超級殯葬城」墳場工程擱置，現正打造成沙嶺數據園。

創科局局長孫東今日發表題為「沙嶺數據園區──香港北部都會區產業發展的第一站」的網誌。他表示，北部都會區的沙嶺數據園區用地日前正式公開招標，地盤總面積約116,365平方米，最高樓面面積可達25萬平方米，當中不少於70%的樓面面積須用作數據中心，為北部都會區的產業發展拉開序幕。

沙嶺是少數可即時供應的熟地 成北部發展首選

孫東表示，沙嶺對許多港人並不陌生，因每逢清明及重陽節，部份孝子賢孫到沙嶺掃墓，因此若非香港迎來「拼經濟、謀發展」，相信甚少人關注這片土地，惟人工智能的快速發展極需依託數據中心構建先進的算力設施，面對香港土地資源緊張，沙嶺是少數能即時供應的「熟地」，因而自然成為北部發展的首選地方之一。

沙嶺「超級殯葬城」2023年擱置 改劃創科用途

行政長官李家超在《施政報告2023》宣布重新審視沙嶺原先興建骨灰安置所的規劃，並將兩公頃用地改作創科及相關用途。孫東表示經實地考察及徵求業界意見後，認為可進一步擴大發展用地至約10公頃，為創科發展提供更多而快捷的土地。

孫東又指，相關土地改劃程序於2024年啟動，明確將沙嶺定位為國際數據園區。過去兩年，我們先後進行了兩次市場意向調查，每次均收到超過10份來自本地及海內外的意見書，業界普遍對沙嶺改建為數據和相關產業園區表示歡迎。

發展新的算力設施才能維持AI發展的競爭力

孫東續指，人工智能正以前所未有的發展速度重塑全球經濟和產業發展格局，香港因應時代變化迅速作出調整和布局，確立人工智能為關鍵產業，積極打造成為國際數據港，並取得可喜的進展，惟人工智能的蓬勃發展需要數據和算力等關鍵要素支撐，這一短板則日益凸顯。

孫東預計至今年年底，香港的算力規模總量將達至約5,000 PFLOPS，當中包括由數碼港人工智能超算中心所提供的3,000 PFLOPS。他認為此規模與許多國家和地區相比甚具優勢，但面對不斷上漲的算力需求，以及日益加劇的全球算力競爭，若將香港打造成為數字基建樞紐及發展人工智能成為關鍵產業，必須發展新的算力設施，才能維持人工智能發展的核心競爭力。

沙嶺位置有條件吸引大灣區的技術和人才

孫東表示，世界科技巨頭都將數據中心設置在遠離市區的地區。貴州近年吸引不少國內科技企業設置數據中心，因而冠上「中國數谷」之稱。他認為沙嶺遠離香港市區，地理位置及周邊潛在發展空間，有潛力發展成具規模及可持續發展的先進數據園區。

孫東並指，沙嶺位處羅湖口岸及文錦渡口岸的中間位置，北面面向深圳羅湖中心區域，是深港口岸經濟帶的核心地區，有條件吸引港深和大灣區的技術和人才等資源，有利匯聚海內外數據及發展相關產業，形成產業集群效應。

擱置前的沙嶺墳場及擴建部份位置圖。（資料圖片）

沙嶺「超級殯葬城」的計劃早於2012年提出，原定預計於2022年落成，為港人提供殯葬「一條龍」服務。（資料圖片／鄭子峰攝）

沙嶺數據園區採用「雙信封制」投標 技術評分佔70%

孫東又指，沙嶺數據園區規模較大，當局邀請業界主導營運，期望通過招標吸引具實力的投資者，加快產業園區建設，另外為確保用地以高端數據園區為主導用途，制定招標文件時加入相關條款，並採用「雙信封制」投標安排。

非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%。非價格建議的評審考量包括擬發展數據園區的總體投資、算力規模、園區的投產日期、預計可創造的經濟產出和技術性職位、過往開發高端數據中心經驗及創新建議等，通過綜合考量非價格建議和價格建議，選出最能發揮用地潛力的方案。

中標者須與政府簽訂服務契約，當中列明中標者在投標時提交的承諾，以便政府監察其執行情況。另外中標者還須交納一定數量的保證金，以確保能夠按時、按質兌現其投標時所作出的各項承諾。

孫東︰沙嶺即將崛起預視香港迎來「矽谷時刻」

孫東認為，若沙嶺發展成為國際數據園，將可帶動整個大灣區數據和人工智能產業的蓬勃發展，經濟效應將輻射至周邊國家和地區，強化國際產業聯繫，有利推進大灣區高質量發展和響應國家「人工智能＋」行動。

孫東相信沙嶺數據園區作為北部都會區發展的一個重要實踐，將會為區內其他創科產業的發展帶來示範效應。「『沙』是半導體原料硅（矽）的重要來源，沙嶺的即將崛起或許預示着香港正迎來『矽谷時刻』。」