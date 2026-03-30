謝小華出任政制局長　李家超：勇於承擔統籌編制香港首份五年規劃

國務院今日（3月30日）根據香港特別行政區行政長官李家超的提名，決定任命謝小華為政制及內地事務局局長。李家超與謝小華今早在政府總部見記者，交代有關人事任命安排。



政制及內地事務局原局長曾國衞早前以健康原因向行政長官提出請辭，1月27日被國務院免去政制及內地事務局局長職務。



李家超表示，國務院任命謝小華為政制局長，現時重中之重是主責、統籌、編制第一份五年規劃，這個職位因為上任局長請辭出缺，考慮不同人選後，決定邀請謝小華接任，是考慮到她是資深退休政務主任，表現卓越，有豐富行政管理經驗，和政府上下建立良好溝通關係，認同和支持其施政理念。

港府今年制訂首份「五年規劃」 李家超指令政制局主責

李家超早前已經宣布會制定香港首份五年規劃，由特首主導、政制局主責，各個司局長參與，政制局也已經建立機制，各個政策局也建立了編制小組，正全速工作。他形容，謝小華曾在政府不同崗位擔任工作，審核重大報告，有信心她能完成工作。此外，政制局要負責舉行多場選舉，包括年底選委會選舉，李家超誇讚謝小華勇於承擔的精神，有信心她會帶領政策局全力以赴服務香港。

李家超主動講述選擇和邀請謝小華的過程和考慮，稱自己考量過多位人選，都是有經驗能力者，最終選擇謝小華，一是因為謝小華對編制首份五年規劃的熱誠和認識，她明確表明最重要的考慮是編制五年規劃，因為深知其對香港未來的重大意義；二是五年規劃必須在今年完成，涉及推動和團結政府十五個政策局，令公務員上下一心，而謝小華對不同局和公務員的溝通合作有良好基礎；三是謝小華和立法會、社會各界有良好溝通。

李家超強調，有信心謝小華會全力以赴帶領政制局去編制好五年規劃，落實局方在未來的工作。

謝小華：編制香港五年規劃是「重中之重」

謝小華表示，衷心感謝特首提名、中央委任，深感榮幸、責任重大。她形容，全國「兩會」在本月較早前勝利閉幕，通過了國家「十五五」規劃綱要，行政長官宣布會主動對接「十五五」規劃，制定本港首個五年規劃，政府和立法會已經設立協同研究和收集機制，協助政府今年內完成，而政制局作為主責政策局，編制規劃是重中之重工作，很期待開展工作，會和各界同心合力做好，更好融入和服務國家發展大局，為民族復興偉業貢獻香港力量。

被問到政制局是否做好所有交接工作，以及未來兩年有選舉、要制定五年規劃，有無優先次序？謝小華表示，過去兩個月局方已經如火如荼為五年規劃做準備，今年以內會研究和廣納意見，制定規劃。

她又表示，會繼續推動大灣區建設，為香港帶來更多機遇；香港年底前也將舉行選委會分組界別一般選舉、明年的特首選舉、區議會選舉等，政制局會繼續與選委會緊密合作，確保公平公正舉行選舉。

國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長。

謝小華曾任民政署長、環境及局常秘 曾為「高官樓后」

謝小華在1987年6月加入政府，曾在行政主任及勞工事務主任職系任職，1988年6月加入政務職系，2023年4月晉升為首長級甲一級政務官，去年1月2日展開退休前休假。她在37年政務官生涯中曾於多個決策局及部門任職，2016年4月至2022年1月出任民政事務總署署長，2022年1月至12月出任環境局常任秘書長／環境保護署署長，2023年1月起出任環境及生態局常任秘書長（環境），直至退休。

謝小華曾以「高官樓后」之名為人熟知，她曾申報持有多達18個工、商、住宅物業和9個車位，大部分住宅單位位於港島，部分自用、部分出租。去年退休後她亦曾入市，斥資3480萬元購入九龍塘帝景峰帝景居一個4房單位。