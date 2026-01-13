運輸署長有望「升官」政制局　傳一資深政務官「劈炮」｜政圈風聲

官場「音樂椅」快將又轉動，政務官人才荒之下，常任秘書長「夠鐘」退休牽一髮動全身。已年滿60歲的公務員事務局常秘梁卓文，消息指快將退下火線。《香港01》獲悉，該職會由民政及青年事務局常秘林雪麗接任，而保安局常秘李百全頂替林雪麗出任民青局常秘。



除了透過平調，亦提拔不少政務官。新聞處處長廖李可期料升任保安局常秘，據了解運輸署署長李頌恩亦有望接掌政制及內地事務局，原常秘傅小慧退休近半年仍懸空，早前一度由大灣區發展專員陳潔玲兼任。不過，未知免試簽發駕駛執照大排長龍一役，對升職時機有否影響，改派電子籌後暫時拆彈。有人歡喜有人愁，官場流傳一名資深政務官「劈炮」遞信辭職，挽留成功與否皆有不同說法，據聞疑涉升遷問題。



常任秘書長在公務員系統中職級最高，屬首長級薪級表第8點（D8），月薪高達33萬元，負責決策局的日常運作及執行政策，協助問責局長，人選自然備受關注。按慣例，常秘人才來自現時已「坐正」D6（首長級第六級）的資深政務官，然而不少部門近年才換首長，不少人剛「坐正」或仍是署任，表現好又有年資的並不多。

翻查資料，2023/24年度有5700名公務員退休，首長級公務員退休人數佔比達11.6%，是十年來第二高。公務員事務局常秘梁卓文去年12月29日滿60歲，屬「夠鐘」可退休，不過目前仍留在崗位。

《香港01》獲悉，該職會由民政及青年事務局常秘林雪麗接任，而保安局常秘李百全頂替林雪麗出任民青局常秘。

林雪麗加入政府第36年

公務員事務局常秘崗位，一般都會由經驗相對豐富的政務官出任，才「陣得住」。根據內部資料，林雪麗現年57歲，1990年8月加入政府，今年踏入第36年。她2022年7月由特首辦常秘的崗位，升任民青局常秘至今3年多，曾在多個決策局及部門服務，包括前運輸科、前政務總署等。不少官場中人認為林雪麗是合適人選，畢竟不少常秘在人才荒之下，才上任不久。

廖李可期料升任保安局常秘 23條立法與鄧炳強「拍住上」

要填補常秘崗位，除了透過平調，亦提拔不少政務官。《香港01》早前報道，新聞處處長廖李可期料升任保安局常秘，接替調任民青局常秘的李百全。李百全不時在保安局的社交平台粉墨登場，相信對廖李可期也有同樣期望。

廖李可期加入政府35年，去年升任新聞處處長不足一年，已「坐正」D6級政務官，即準備好升職至D8級常秘。23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」，又是「行政長官表揚榜」得主，相信與鄧炳強合作愉快。

李百全曾任四年副民政署長 民政事務不陌生

至於預料接任民青局常秘的李百全，最為坊間熟悉的是2021年出任廣播處長的時期，令港台「改頭換面」。不過，李百全其實早於2013年至2017年擔任民政事務總署副署長，之後轉任民政事務局副秘書長，相信對民政及青年事務並不陌生。

政制局常秘懸空近半年

常任秘書長「夠鐘」退休，牽一髮動全身。政制及內地事務局原常秘傅小慧去年8月退休，至今5個多月仍懸空。早前一度由大灣區發展專員陳潔玲兼任，直至去年12月的立法會選舉翌日才結束。

專員隸屬政制及內地事務局，有官場中人認為她與局長曾國衞合作良好，兩人皆是「拍住上」，亦需要與不少廣東省部委、各灣區城市的市領導聯繫傾談合作，近年中央要求香港積極融入國家發展大局，陳潔玲角色甚重。

運輸署長有望「升官」政制局 免簽駕照排隊事件成變數？

不過，曾兼任常秘不代表會成為囊中物。《香港01》獲悉，運輸署署長李頌恩亦有望接掌政制及內地事務局常秘。根據內部資料，李頌恩現年53歲，1994年加入政府，今年踏入第32年。

免試簽發駕駛執照大排長龍一役，是李頌恩在鎂光燈下解話的事件，未知會否成為升遷時機的變數。在運輸及物流局局長陳美寶召開緊急會議敦促之下，運輸署香港牌照事務處改派電子即日籌，運作順利，解除亂象，暫時拆彈。

傳一資深政務官「劈炮」

有人歡喜有人愁，另一邊廂，官場流傳一名D6級女資深政務官「劈炮」遞信辭職，挽留成功與否皆有不同說法，據聞疑涉升遷問題。