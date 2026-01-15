運輸署長接班人面紗揭開　的士、網約車料成燙手山芋｜政圈風聲

「高官音樂椅」繼續轉動，《香港01》早前報道運輸署署長李頌恩有望「升官」政制局常任秘書長，外界關注接任人選，畢竟交通議題與民生息息相關，單計李頌恩任內兩年半，處理的士蘊釀罷工、收回大欖隧道、免試簽駕照「吸牌」、強制戴安全帶等，稍不留神容易牽起社會爭議，目前李的升職時機未知有否受「吸牌」亂象，要先完成「執手尾」所影響。



不過，故事的續集是《香港01》獲悉添馬艦已部署運輸署長接班人，呼聲最高的是文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼。現職看來掌管文化範疇，又曾署任常秘推銷《文藝創意及旅遊藍圖》，但其實前年她才離開運輸及物流局副秘書長崗位，當時掌管航空物流，相信這名曾經的「局中人」，對運輸範疇架輕就熟。新署長未來也要與的士業界交手，一來的士車隊車數仍差63%，二來網約車發牌量年內又出爐，有官場中人盛讚謝詠誼工作能力高，寄予厚望。



常秘退休潮 官場「音樂椅」頻轉

近年常任秘書長「夠鐘」退休潮，觸發官場「音樂椅」頻頻轉動。《香港01》日前報道公務員事務局常秘梁卓文將退下火線，由民政及青年事務局常秘林雪麗接任，保安局常秘李百全頂替林雪麗出任民青局常秘，官方其後證實消息。除了保安局常秘未公布接任人是否盛傳的新聞處長廖李可期，懸空近半年、由傅小慧退休觸發的政制及內地事務局常秘一職，政府都未公布接任人。

運輸署署長李頌恩。（夏家朗攝）

運輸署長李頌恩有望「升官」政制局常秘

《香港01》日前報道，運輸署署長李頌恩有望接掌政制及內地事務局常秘。根據內部資料，李頌恩現年53歲，1994年加入政府，今年踏入第32年。惟至今仍未公布是否由她升任常秘，外界估計免試簽發駕駛執照大排長龍一役，未知會否成為升遷時機的變數，今次事件除了要由李頌恩在鎂光燈下解話，運輸及物流局局長陳美寶召開的「拆彈」緊急會議，亦點名運輸署敦促改善，最終香港牌照事務處改派電子即日籌，運作順利，解除亂象。

年內交通議題包括無人駕駛車、網約車發牌量

運輸署作為民生部門，政策措施稍不留神容易牽起社會爭議，單計李頌恩任內兩年半，處理的士蘊釀罷工、的士車隊發牌、收回大欖隧道、免試簽駕照「吸牌」、強制戴安全帶等，估計下任署長壓力不小，眼前可見的議題包括運輸署年內逐步推動自動車無人化，時速上限提升至50公里，以及由局方主導的網約車發牌數量，相信都要涉獵，此議題爭議較大。

2024年4月19日，香港與東疆簽訂飛機租賃合作備忘錄，時任運輸及物流局副秘書長謝詠誼（右一）出席。（運輸及物流局）

運輸署長接班人面紗揭開 文體旅局副秘書長謝詠誼呼聲高

《香港01》獲悉，添馬艦已部署運輸署長接班人，呼聲最高的是文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼。根據內部資料，51歲謝詠誼加入政府逾28年，在香港科技大學讀工商管理。現職掌管文化範疇，因其公職人員身份，她亦是香港故宮文化博物館董事局候補成員。

謝詠誼曾署任文體旅局常任秘書長，向新界總商會推銷《文藝創意及旅遊藍圖》。（資料圖片）

曾署任文體旅局常秘宣傳《旅遊藍圖》

去年5月，她曾署任文體旅局常任秘書長，向新界總商會宣傳《文藝創意及旅遊藍圖》，當時她說，香港是中外文化薈萃的城市，有世界級旅遊景點、城市管理和運輸系統等，認為旅遊業涉及多個服務環節，呼籲一同發揮「好客之道」精神，讓旅客感賓至如歸。的士行業服務質素參差不齊，向來受關注，謝詠誼上任後，未知會否有所著墨呢。

2025年4月2日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前排左三）上北京見港澳辦主任夏寶龍，文體旅局副秘書長謝詠誼（後排右四）隨行參與。（資料圖片）

謝詠誼曾是運流局「局中人」 官場中人讚能力高

有官場中人都對謝詠誼有信心，盛讚工作能力高，對運輸範疇相信不陌生，亦有人形容她為人親切。新署長未來也要與的士業界交手，外界也寄予厚望。前年，她仍是運輸及物流局副秘書長，當時負責監督與民航和機場發展有關的政策，在重要民航運輸談判上，擔任香港特區的首席談判代表，監督民用航空運輸協定和有關談判和訂立工作，處理與機管局和民航處運作的內務管理事宜，統籌與航空物流有關的政策事宜等。相信這名曾經的「局中人」，對運輸範疇架輕就熟。

張欣宇。（馮子健攝）

張欣宇期望提升服務效率 促進者思維準備智慧交通

香港新方向交通專業召集人張欣宇擔任立法會議員時，曾與不少交通運輸官員交手。他認為香港交通運輸都來到一個轉折階段，無論市民的期望或是大環境尤其科技帶來變化，包括網約車、自動駕駛等，都會令未來幾年的運輸署工作充滿挑戰，期望新署長以魄力和智慧，進一步提升面向市民的服務效率，並且轉型以「促進者」思維為香港未來運輸政策尤其智慧交通做好準備。