15政策局長8女性創歷屆政府新高　李家超：持續完善支持婦女政策

國務院昨日（30日）任命謝小華為政制及內地事務局局長，特首李家超今日（31日）在一個活動上提到，現時港府十五位政策局局長當中共八位女士，佔總數逾半，加上特首辦主任，整個管治班子共有九位女士，是歷屆班子中比例最高。他表示，將持續完善就業創業、終身學習、身心健康等支持婦女的政策。



3月30日，特首李家超宣布謝小華履新政制及內地事務局局長，二人一同在政總見記者。（鄭子峰攝）

現屆政府管治班子共9位女性 歷屆佔比最高

李家超今日出席香港家庭暨婦女發展高峰會並致辭。他提到，施政理念是要建立香港成為關愛共融的家園，而家庭是關愛共融香港家園的核心；女性自立自強，可以讓家庭這棵大樹更加挺拔、更根深葉茂，以自尊自信，在社會中發揮中流砥柱的作用。

他續指，現時港府十五位政策局局長當中共八位女士，佔總數逾半，加上特首辦主任，整個管治班子共有九位女士，是歷屆班子中比例最高；49%文職公務員是女性，首長級文職人員逾四成半是女性。「各行各業，從基層到領導崗位，處處都可以見到婦女身影，在各自領域貢獻巾幗力量。」

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目前管治班子九位女士分別是發展局長甯漢豪、房屋局長何永賢、公務員事務局長楊何蓓茵、教育局長蔡若蓮、民政及青年事務局長麥美娟、運輸及物流局長陳美寶、文化體育及旅遊局長羅淑佩、政制及內地事務局長謝小華，以及特首辦主任葉文娟。

李家超：持續推進支持婦女的政策

李家超表示，未來將繼續推進婦女發展和家庭建設。首先是持續締造婦女有利環境，包括制度保障和文化引導，保證持續完善就業創業、終身學習、身心健康等支持婦女的政策。

他續指，將進一步推動家庭、家教、家風的理念深入民心，大力弘揚尊老愛幼、夫妻和睦、鄰里團結等中華民族傳統美德，以千萬家庭的幸福和睦，匯聚成社會的和諧穩定。

諶貽琴指，編制香港首個五年規劃的過程中，可更好體現婦女和家庭發展的需求。（政府新聞處直播）

諶貽琴：首個五年規劃可更好體現婦女需求

國務委員、全國婦聯主席諶貽琴亦在高峰會上致辭，她指特區政府重視和推動婦女發展和家庭建設，不斷邁出新步伐，女性勞動力參與率、女性參與決策和管理層比例亦持續提升，對促進經濟發展和社會穩定有重要作用。她又指，編制香港首個五年規劃的過程中，可以更好體現婦女和家庭發展的需求。