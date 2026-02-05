九龍城小區關愛隊通訊App疑遭黑客入侵 23服務使用者資料或外洩
撰文：蕭通
出版：更新：
九龍城民政事務處周三（4日）接獲通報，稱小區關愛隊的即時通訊應用程式帳戶懷疑被黑客入侵，可能導致外洩服務使用者個人資料。九龍城民政處對受影響人士造成不便致歉，並已設立熱線（2712 9182）供有關人士查詢，市民亦可瀏覽關愛隊專題網頁了解防止偽冒措施。
當中包括7人身份證號碼 承辦團體已報警
九龍城民政事務處稱，九龍城常樂小區關愛隊的承辦團體，即何文田居民協進會當晚向民政處通報，常樂小區關愛隊的即時通訊應用程式帳戶疑被黑客入侵，有機會導致23名服務使用者的姓名、電話及住址等個人資料外洩，當中包括7名服務使用者的完整或部份身份證號碼。
就今次事件，承辦團體已向警方報案、通報個人資料私隱專員公署，並已通知所有受影響的服務使用者提高警覺。承辦團體正檢視並會加強保安措施。如受影響人士懷疑有人偽冒常樂小區關愛隊成員聯絡他們，可向常樂小區關愛隊或九龍城民政處、或致電182 111核實其身份。若發現可疑情況，應致電警方24小時熱線「防騙易18222」。
九龍城民政處表示，關愛隊不會主動向居民索取銀行戶口號碼，而成員和義工在履行職務期間，會穿上關愛隊制服及配戴關愛隊小隊成員身份證明或義工證明，以供識別。九龍城民政處已就事件向該關愛隊發信，要求該關愛隊提高警覺及加強保安措施，並嚴格按指引妥善處理及保密個人資料。民政事務總署亦已向所有關愛隊作出了提醒。
惜食堂聖誕停派飯 網傳指因關愛隊要過節 民政署澄清：說法不實關愛隊第二期｜455隊出爐有6隊換承辦團體 新家園協會包辦7隊關愛隊參考民安隊配備行政支援？麥美娟：絕不變成另一支民安隊立法會選舉｜傳投票後派援助金？民政總署聲明：關愛隊無相關計劃關愛隊「手指指」改圖流傳 麥美娟批抹黑：攻擊熱心服務嘅義工