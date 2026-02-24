關愛隊第一期兩年訪61萬戶　撥備沒有用盡　KPI超額完成

民政事務總署今日（24日）發布第一期地區服務及關愛隊伍工作總結報告，該署指第一期關愛隊服務已全部達標完成，部份甚或超越關鍵績效指標（KPI）的服務要求。報告指，關愛隊在去年10月已完成第一期服務，兩年間合共探訪約61萬個長者戶及有需要住戶、提供約10萬次簡單家居或支援服務，以及舉辦約5萬項地區活動。



民政及青年事務局局長麥美娟說，關愛隊隊員和義工一直以關懷和行動回應小區居民的需要，亦協助突發和緊急服務支援，在地區發生突發和緊急事故時，如宏福苑大火、鰂魚涌發現戰時炸彈、超強颱風樺加沙和連場暴雨襲港等，關愛隊都迅速動員，關心受影響人士的需要及提供適當支援。



麥美娟提到在宏福苑火災善後支援中，有超過1900位來自全港18區的關愛隊隊員及義工迅速響應政府號召，積極參與緊急支援。麥美娟期望公眾能透過這份報告，更深入認識關愛隊的工作成果，增進對社區服務的了解，並鼓勵市民參與關愛隊工作。



有基孔肯雅熱患者居住的觀塘安達邨，當區關愛隊及區議員去年8月3日於邨內派發防蚊物資包。（資料圖片/廖雁雄攝）

民政事務總署指，工作總結報告按必需提供的服務、額外服務及其他開支分類，列出相關的財政支出。資源方面，政府為關愛隊提供部份資源，而承辦團體須符合指引慎用公帑，同時亦透過贊助、捐贈或團體內部資源支持關愛隊提供服務。

撥備4.52億只用91%卻KPI達標 民政事務總署：反映關愛隊慎用公帑

該署指，關愛隊第一期的整體服務計劃總支出為4.44億元，當中92%、即4.11億元支出是由政府按資助協議所發放的資助承擔，而餘下8%支出由關愛隊凝聚社區資源所支付。該署指出值得注意的是，政府撥備了4.52億元作為第一期關愛隊資助，最後關愛隊只使用當中91%，而提供了超越關鍵績效指標的服務要求，反映出關愛隊在推行服務時慎用公帑，有效凝聚了社區的力量。

兩年探訪約61萬長者戶及有需要住戶 舉辦約5萬項地區活動

民政及青年事務局局長麥美娟說，第一期關愛隊在兩年間合共探訪約61萬個長者戶及有需要住戶、提供約10萬次簡單家居或支援服務，以及舉辦約五萬項地區活動，成績有目共睹。

麥美娟：關愛隊與區議會及地區「三會」為完善地區治理「三駕馬車」

民政及青年事務局局長麥美娟2月24日說，關愛隊成績有目共睹。圖為1月14日麥美娟在新一屆立法會首次大會發言。（資料圖片/鄭子峰攝）

麥美娟總結指，關愛隊是政府完善地區治理架構的重要一環，與區議會及地區「三會」為完善地區治理「三駕馬車」，而第二期全港18區455隊關愛隊已緊接第一期去年10月全面投入服務，會繼續按區情區需，靈活務實地把關愛工作做深做廣，持續提升市民的獲得感和幸福感。