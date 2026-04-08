80歲社運人士古思堯逝世 曾罹患直腸癌四期多年
撰文：文維廣
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80歲的前社民連成員古思堯今日（8日）逝世，據了解他今年二月曾入院，病情反覆，兩個月前開始紓緩治療。活躍社運界的古思堯2000年起，曾入獄12次，最近一次是2024年因為企圖煽動罪被判囚9個月，涉及區議會選舉當日計劃前往選舉事務處抗議無民主派參選，被總裁判官指他事前張揚行動、計劃聯絡傳媒，一心宣揚理念激起仇恨推翻政權，形容他「屢罰屢犯」。
古思堯亦是保釣行動委員會成員，2012年與「啟豐二號」多名船員登上釣魚台，及後被日本拘捕，中國外交部緊急提出交涉，要求日方無條件放人。
古思堯罹患直腸癌四期多年
古思堯2020年向傳媒披露患上直腸腺癌第4期，並已經擴散到肝臟、前列腺和淋巴系統，醫生敦促他早日治療。當時有案件在身的他獲准保釋就醫，曾接受手術入住深切治療病房（ICU），其後他曾指康復。
古思堯2000年起入獄12次
古思堯因參與社會運動多次被檢控，包括燒國旗被控侮辱國旗罪，曾在庭上表明「我係故意侮辱國旗」。2000年起他先後入獄12次，亦多次被捕，包括涉嫌「煽動顛覆罪」、「企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪等。
多年來抬棺材示威的他曾多次表明不介意入獄，更形容坐監是他生活的一部分，「坐監越坐越聰明」，又曾在法庭上陳情指，樂意成為「民主人權烈士」。
古思堯曾登上釣魚台被捕 中方交涉促日方放人
古思堯亦是保釣行動委員會成員，2012年與「啟豐二號」多名船員登上釣魚台，及後被日本拘捕，中國外交部緊急提出交涉，要求日方無條件放人。保釣行動委員會表示，古思堯今天下午1時許在兒子陪同下於明愛醫院安詳離世，享年80歲，喪禮事宜交「古思堯治喪委員會」容後公布。
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