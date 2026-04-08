立法會議員輪班與區議員會面　14名雙料議員要「一人分飾兩角」？

立法會下月起安排議員輪值，陸續與18個區議會舉行會議，及午餐聚會交流意見。上屆立法會僅劉業強、陳月明2人因身份而身兼區議會當然議員，今屆議會中有14人都身兼區議員，未知屆時他們會如何「分飾兩角」呢？



與18區區議會會面及午餐聚會

立法會今日公布，分別安排議員輪值，陸續與18個區議會舉行會議及午餐聚會。會議當日，議員會於上午10時45分至下午12時45分，在不同的會議室分別與兩個區議會舉行閉門會議，隨後在宴會廳與出席的區議員吃午餐。

上述活動共9場都在周五舉行。每一次都有2個區議會參加。每個會議將安排約20位議員與區議員會面，而每位議員會參與4個會議。首場會議在下月22日舉行，將率先與九龍城及油尖旺區議會會面。最後一場會議則明年的6月25日舉行，將與南區及葵青區議會會面。

郭芙蓉。（潘耀昇攝）

今屆議會中有不少議員都身兼區議員，例如南區區議員、自由黨飲食界立法會議員梁進，東區區議員、民建聯港島東立法會議員植潔鈴，葵青區區議員的民建聯新界西南立法會議員郭芺蓉等。細看輪值表，他們輪值的日子，都「撞正」需要和自己所屬的區會會面，未知身兼兩職的他們將如何「分飾兩角」呢？

上屆曾與東區及荃灣區舉行會議

上屆立法會曾分別安排與不同區議會會面，就社區發展和市民關注的議題深入交流和交換意見，例如曾與東區和荃灣區議員舉行會議，探討加強應對極端天氣能力及安排，荃灣的重建規劃等議題。