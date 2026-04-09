油價｜政府研推措施應對　議員倡介入油價調控　減免隧道費

中東局勢持續緊張，國際油價急升。消息指，政府自上月底開始做動態評估，研究推出紓緩措施，協助受影響行業渡過難關。有議員要求政府採取主動措施，以行政手段介入油價調控，並暫時寬減汽油稅，強調不能再以舊思維，「積極不干預」去管理問題。另有議員提出，減免商用車非繁忙時段的隧道費約3至4成。



油價高企 運輸業界叫苦連天

因應油價影響，不少運輸業界都表示經營環境困難。有邨巴營運公司大呻，近月油價格飆升超過一倍，形容「開一班、蝕一班，每一程都好似倒錢落海」，若高油價持續，不排除全部路線停駛。

《香港01》獲悉，特區政府正研究為受油價上升影響的業界紓困，包括考慮推出補貼資助運輸業渡過難關，據了解，立法會財務委員會明天（10日）下午計劃召開緊急會議，討論油價飆升問題。

另有傳媒報道，政府自上月底開始做動態評估，研究燃油市場變化及對行業的影響做動態評估，研究是否需要推出紓緩措施，而鑑於中東局勢千變萬化，政府的措施將會是短期及針對性，不會如新冠疫情期間推行大範圍紓困措施。

何敬康促政府主動介入油價 不能再以舊思維處理

新民黨議員何敬康指，內地及日本、韓國等周邊國家，已經採取多項政策應對油價，以行政手段介入平抑油價直接幫助民眾，為受影響的工業和服務業界解困。反觀香港，只見負責能源的環境及生態局作出官式回應，沒有任何實質措施為市民解困。

何敬康強調，要保經濟，保企業，保就業，不能再以舊思維，「積極不干預」去管理。而是在這空前危機之下，應考慮參考其他國家地區做法，主動介入，直接幫助市民，而非只做「口不惠實不至」的一些數據公佈。

他建議，政府可直接向受影響的業界和市民提供補貼、以行政手段介入油價調控、暫時寬減汽油稅，同時政府應成立高層次跨部門領導小組，快速應對油價帶來的種種問題。

圖為林偉江。（羅國輝攝）

林偉江倡准的士收取燃料附加費 研減免牌費

工聯會勞工界議員林偉江向《香港01》指出，近日油價急升，估計使部分商用車經營成本增加約三成，而由於商用車與飛機不同，不能收取燃油附加費，業界往往只能「硬食」升幅。他建議，政府可考慮批准的士收取燃油附加費，如每一程的士可多收1至2元。長遠而言亦可設機制應對油價波動，如當油價在短期內上升致某百分點，可容許收取指定數額的燃料附加費。

林偉江另建議政府可減免商用車牌費、驗車費藉此減輕業界的平均成本，並調整隧道費。同時監察好油價。

李鎮強籲減非繁忙時段 商用車隧道費3至4成

一直關注油價問題的自由黨議員李鎮強指， 油價高企影響商用車，如校巴、物流業界等都需要政府協助。他建議，政府減免商用車牌費及隧道費，在不大幅影響隧道的承載力下，於非繁忙時段下調收費約3至4成，以減輕經營成本。

他又提到，本港油價較內地高貴，認為特區政府可聯同大灣區一同採購石油，藉大額採購壓低價格，之後以成本價轉售予本地的油公司，以應對油價升幅。

恐燃油附加費令市民百上加斤

問及能否針對商用車推出燃油附加費，李鎮強對此有保留，坦言「羊毛出自羊身上」，擔心做法會變相增加市民負擔，令市民生活百上加斤，而校巴、村巴等商用車一早已簽訂合約，收費難以調整。