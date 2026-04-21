民建聯向深圳應急管理局學救災　室內防火罩、高樓避難層可參考

大埔宏福苑火災發生已近5個月，引發各界對防火救災的思考。民建聯今日（21日）到訪深圳應急管理局交流，之後見記者分享所得，舉例深圳在救援演練方面，不會提前公布時間地點，「雙盲」更體現應變能力；深圳的防火裝置應用了高科技，包括物聯網煙霧報警器，及高樓設避難層和內含水帶，用以接駁無人機滅火，還有設室內「防火罩」，在火災時提供新鮮空氣。



民建聯今日（21日）到訪深圳應急管理局交流，之後見記者分享所得。（直播截圖）

深圳室內設「防火罩」、高樓有避難層

民建聯新界西南議員郭芙蓉指深圳的高科技火災預警裝備，舉例物聯網煙霧感應器，希望不只在香港舊區應用，更可以「平靚正」地應用至更大範圍；民建聯選委界洪錦鉉則指出，深圳有高樓設避難層，裡面有水帶，當火災發生時，可以用無人機接駁水帶滅火。

民建聯副主席、立法會議員陳勇則指，深圳有住所裡面設「防火罩」，火災發生時啟用，將不受污染的空氣循環送入罩內，供使用者等待消防員援救，可以維持2至6個小時。

民建聯希望特區借鑒經驗，將防災應急管理工作做得更好。(資料圖片／陳永武攝)

民建聯冀本港提升防災應急管理工作

民建聯漁農界議員陳博智則表示，深圳應急管理局組織救援演練時，不會提前公布時間地點，形容更「實在」、能體現應變能力。

新界東南議員葉傲冬總結，今次探訪是希望提升香港市民防災應急意識，並作為政黨與持份者有交流，令特區借鑒經驗，將防災應急管理工作做得更好。